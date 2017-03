Bắt nhóm cướp tiền lương của công nhân khuyết tật

Ngày 8-1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An – Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam đối với Lê Huỳnh Quốc Kha (23 tuổi, quê Tây Ninh), Phạm Quý Lâm (26 tuổi, quê Bà Rịa- Vũng Tàu), Nguyễn Văn Tú (20 tuổi, quê tỉnh Nghệ An), Mai Thy Dũng (20 tuổi, quê Tây Ninh) và Bùi Ngọc Đức (32 tuổi, quê TPHCM) về hành vi cướp tài sản.

Phạm Quý Lâm và Lê Huỳnh Quốc Kha (từ trái qua)



Thông tin ban đầu, 5 đối tượng trên đều bị khuyết tật câm, điếc, hoạt động khoảng 2 tháng nay, do Kha cầm đầu.



Cả 5 tên đều sống ở quê nhưng cứ hàng tháng, đến kỳ lĩnh lương của công nhân (CN) thì bọn chúng tập trung về thị xã Dĩ An để trấn lột tiền của các CN khuyết tật đang làm việc tại công ty Yazaky.



Điển hình, ngày 12-11-2012, CN Huỳnh Hữu Phước (người khuyết tật) đi làm về đến nhà trọ ở thị xã Dĩ An thì nhóm của Kha kéo đến, yêu cầu Phước phải đưa 3 triệu đồng cho chúng, nếu không sẽ bị đánh.



Do Phước không đồng ý nên cả nhóm xông vào dùng gạch, đá đánh đập, gây thương tích cho Phước.



Ngày 9-12-2012, băng cướp này cũng kéo đến nhà trọ của CN Nguyễn Quốc Bảo (22 tuổi) đe dọa, trấn lột của nạn nhân 2 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Đức khai nhận đã 3 lần đe dọa và trấn lột số tiền 500.000 đồng của CN Trần Khái Tâm.