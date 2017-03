Bắt nhóm ‘đá xế’ ở bãi giữ xe siêu thị

Ngày 16-12, Công an quận 10 (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận hồ sơ cùng nghi can và tang vật từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM để điều tra làm rõ một vụ trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Liên quan đến vụ án có bốn nghi can bị tạm giữ là Huỳnh Phú Quốc (31 tuổi), Phạm Thế Toàn (40 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Thanh Thảo (22 tuổi) và Phan Văn Tính (17 tuổi, đều quê tỉnh Long An).

Theo hồ sơ ban đầu, ngày 25-11, do túng tiền Quốc và Toàn bàn nhau đi trộm tài sản. Toàn điều khiển xe máy biển số 70G1-324.24 chở Quốc từ Tây Ninh đến TP.HCM rảo quanh các tuyến đường tìm kiếm “con mồi” nhưng bất thành. Đến 19 giờ cùng ngày, khi đi qua khu vực bãi giữ xe siêu thị Co.op Mart trên đường Lý Thường Kiệt (quận 10) thấy có nhiều xe máy bên trong nên cả hai quyết định ra tay.

Bốn nghi can “đá xế” bị bắt giữ tại cơ quan công an cùng tang vật. Ảnh: XN

Toàn đứng ngoài cảnh giới, Quốc đột nhập vào bên trong rà soát các phương tiện của khách gửi xe tại đây nhằm thực hiện ý đồ trộm cắp. Quốc phát hiện một khách nữ chạy chiếc xe Wave đến gửi ở bãi không may đánh rơi thẻ gửi xe (dạng thẻ từ) nên âm thầm tiếp cận. Chờ khách vào hẳn bên trong siêu thị mua sắm, Quốc nhặt lấy thẻ gửi xe, dùng đoản thủ sẵn bẻ khóa rồi ung dung dắt xe Wave ra khỏi bãi mà nhân viên không hề nghi ngờ. Chiếc xe trộm được cả hai đưa đi giấu ở bãi xe của BV Hóc Môn rồi thông báo cho đồng bọn ở Tây Ninh.

Sau đó, Quốc gọi điện thoại cho Phan Văn Tính báo có “hàng”cần bán. Nghe xong, Tính liên hệ với một người tại Campuchia (chưa rõ lai lịch) ra giá bán chiếc Wave 5 triệu đồng. Tính điều Nguyễn Thanh Thảo chở mình tới ngã tư Hóc Môn (TP.HCM) gặp Quốc để mua xe. Trong lúc cả bốn đang giao dịch thì các trinh sát đặc nhiệm Đội 4 PC45 - Công an TP.HCM đi tuần phát hiện khống chế cả nhóm đưa về trụ sở.

Tang vật thu giữ gồm chiếc xe máy của nạn nhân vừa bị trộm tại siêu thị, 5 triệu đồng tiền mua xe gian, ĐTDĐ để giao dịch và đoản bẻ khóa xe.

Tại công an, các nghi can thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ xe gian của mình. Tính khai với vai trò đầu nậu đã thực hiện trót lọt ba vụ tiêu thụ xe gian qua Campuchia do Quốc lấy trộm từ các bãi xe. Được biết Quốc nghiện ma túy, từng bị đưa đi cai nghiện vào năm 2010.

Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng làm rõ đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian này.