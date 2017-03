Bắt nhóm dàn cảnh cướp tiền trên phố

Nguyễn Thị Ngọc Thơm và Võ Hữu Sang - Ảnh: Sơn Bình



Nạn nhân Đ.H.S. (29 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) kể vào thời điểm trên, anh chạy xe máy trên đường Tôn Đức Thắng. Khi xe anh S. đến trước cổng Xí nghiệp liên hiệp Ba Son (P.Bến Nghé, Q.1), bất ngờ từ phía sau hai thanh niên phóng xe lên ép xe anh và la lên “kẹt chân tôi rồi”.Theo phản xạ, anh S. giảm tốc độ quay sang bên phải xem chuyện gì. Cùng lúc đó một nam chở một nữ đi trên một xe máy khác áp sát bên trái xe anh S..Người thanh niên điều khiển xe đưa tay lấy chìa khóa xe anh S. nhưng anh giật lại được. Cùng lúc này cô gái ngồi phía sau với tay móc trên 50 triệu đồng trong túi anh S. rồi cả bọn phóng xe bạt mạng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh về hướng cầu Sài Gòn.Anh S. tri hô và chạy xe đuổi theo các đối tượng trên. Khi tiếp cận được xe máy của cô gái cướp tiền tại giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh - Phạm Viết Chánh (P.19, Q.Bình Thạnh), anh S. vung chân đạp chiếc xe này khiến cả hai xe đều lật nhào ngã xuống đường. Lúc đó, xấp tiền trong người cô gái rơi xuống đường văng khắp nơi và nhiều người xúm lại “hôi của”.Cú ngã xe khiến anh S. bị thương ở hai tay và chân nên đành bất lực nhìn đồng bọn cản địa đến giải cứu hai đối tượng cướp giật lên xe máy phóng đi.Đang tuần tra, bốn chiến sĩ thuộc đội cảnh sát giao thông Bến Thành (gồm đại úy Cao Trần Đức, trung úy Dương Quốc Bảo, thượng sĩ Nguyễn Thế Thiên và thượng sĩ Nguyễn Trung Hiếu) chạy xe đặc chủng truy đuổi các đối tượng cướp giật qua nhiều tuyến đường và bắt được hai đối tượng tại khu biệt thự Lan Anh, P.Bình An (Q.2) giao nộp công an phường.Tại Công an P.Bình An, hai đối tượng tên Nguyễn Thị Ngọc Thơm (23 tuổi, ngụ P.An Khánh, Q.2) và Võ Hữu Sang (34 tuổi, ngụ Đồng Nai) khai nhận do nghiện nặng và “đói thuốc” nên cả bọn rủ nhau rảo khắp nơi chờ người đi đường sơ hở rồi dàn cảnh để cướp giật.Hiện Công an P.Bình An đang hoàn tất hồ sơ ban đầu để chuyển hai đối tượng cùng tang vật đến Công an P.Bến Nghé (địa bàn xảy ra vụ dàn cảnh cướp tiền) để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.Theo SƠN BÌNH (TTO)