Bắt nhóm đòi bảo kê mua bán “xác nhà”

Do biết tại khu vực kênh Lò Gốm (quận 6, TP.HCM) sau khi người dân nhận tiền bồi thường thì bán "xác nhà” cho người mua phế liệu, Bình cầm đầu một băng giang hồ tự đứng ra thu tiền bảo kê.

Lê Thanh Bình khi bị bắt quả tang cưỡng đoạt tài sản.

Bình ra điều kiện mỗi khi mua một “xác nhà” người mua phế liệu phải nộp cho nhóm Bình 1 triệu đồng, nếu ai không chi tiền, chúng sẽ hành hung hoặc cản trở không cho mua bán. Bình vốn là tay giang hồ có “số má” tại khu vực và có nhiều tiền án, tiền sự như giết người, đòi nợ thuê... nên nhiều người khiếp sợ phải nộp tiền. Theo xác minh của công an, nhóm Bình đã thu hơn trăm triệu đồng từ người mua “xác nhà”.

Vừa qua, anh C. mua bốn "xác nhà" ở kênh Lò Gốm bị Bình hăm dọa bắt chi tiền bảo kê 2 triệu đồng. Ngày 29-5, anh C. mua tiếp ba "xác nhà" nữa cũng bị Bình đòi tiền. Trưa 1-6, khi Bình và đàn em đang nhận 2 triệu đồng của anh C. thì trinh sát ập vào bắt quả tang.

HT