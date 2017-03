Bắt nhóm đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản

Ngày 21-4, Công an quận 3, TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp, quyết định tạm giữ Đỗ Tuấn Nhật, Nguyễn Huy Hoàng và Hà Thị Bích Thủy (cùng tạm trú quận Gò Vấp) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ngoài ra Công an quận 3 đã tạm thời cho Trần Thị Kim Oanh (ngụ phường 10, quận Gò Vấp) và Trịnh Ngọc Khôi được gia đình bảo lãnh về để công an tiếp tục làm rõ hành vi cho vay nặng lãi.

Theo Công an quận 3, ban đầu bà Oanh khai nhận hành nghề cho vay theo hình thức thu theo ngày với lãi suất 20%/tháng. Giúp sức cho bà Oanh có Nhật, Hoàng và Thủy làm nhiệm vụ đi thu tiền.

Ảnh trái: Đỗ Tuấn Nhật. Ảnh phải: Nguyễn Huy Hoàng. Ảnh: CTV

Một trong số những con nợ của bà Oanh là bà Đ. (ngụ quận 12). Trước đó, bà Đ. mượn của bà Oanh 5 triệu đồng, lãi suất 20%/tháng và mỗi ngày góp 200.000 đồng. Bà Đ. trả tổng cộng được 16 lần thì không trả nữa nên bà Oanh nhờ vợ chồng Thủy, Khôi đi đòi nợ giùm. Nhận được yêu cầu, vợ chồng Thủy, Khôi rủ Hoàng (con của bà Oanh), Nhật (bạn của Hoàng) và hai thanh niên khác đi đòi nợ.

Khoảng giữa tháng 3-2015, Thủy gặp vợ chồng bà Đ. tại BV 175 đòi nợ. Sau đó Thủy gọi bà Oanh đến để bà Đ. năn nỉ, hứa hẹn sẽ trả hết nợ cho bà Oanh.

Tuy nhiên, khoảng 19 giờ ngày 16-4, khi thấy vợ chồng bà Đ. đi xe máy trên đường Trường Sa (quận 3) thì nhóm người đòi nợ thuê gồm Thủy, Hoàng, Khôi, Nhật… chặn dừng xe và buộc bà Đ. viết giấy bán xe máy đang sử dụng lại cho bà Oanh. Sau đó nhóm người này lấy xe bỏ đi. Khi bị lấy mất xe, vợ chồng bà Đ. đã đến công an trình báo sự việc.

Qua truy xét, Công an quận 3 đã xác định nhóm người trên thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của vợ chồng bà Đ. nên tiến hành bắt khẩn cấp. Theo Công an quận 3, khi thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của bà Oanh, công an đã thu được một số tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của bà Oanh. Tại cơ quan công an, bà Oanh còn cho biết đã cho hàng chục người cư ngụ ở địa bàn TP.HCM vay tiền.

Quá trình điều tra xác định Nhật, Hoàng và Thủy đã có hành vi cưỡng đoạt tài sản nên Công an quận 3 tiến hành tạm giữ nhóm người này để điều tra.