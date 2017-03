Bắt nhóm đòi nợ thuê "xã hội đen", dùng súng uy hiếp

Vào khoảng 17h chiều ngày 9/7, một nhóm thanh niên gồm 4 người đi trên hai chiếc xe máy mang BKS 37N9 - 9147 và 37L6 - 7383 đến trước số nhà số nhà 109, đường Đặng Như Mai, xã Hưng Lộc, TP Vinh (Nghệ An) lớn tiếng quát chủ nhà ra ngoài cổng để “nói chuyện”. Tại đây, các đối tượng yêu cầu chủ nhà là anh Hoàng Thế Quang (SN 1983) đưa số tiền nợ cho bọn chúng với lời đe dọa “nếu muốn mọi chuyện được êm đẹp”.

Các đối tượng Thiết, Trường, Hoàng (từ trái sang) bị cơ quan công an bắt giữ tại hiện trường.

Trước đó, liên tục từ ngày 22/6 - 4/7, anh Quang nhận được các tin nhắn từ số điện thoại 0916.117.56x với nội dung thanh toán số tiền nợ 130 triệu đồng nếu không chúng sẽ “giết cả nhà”.

Không chỉ bị nhắn tin đe dọa, gia đình anh Quang còn bị nhóm đối tượng ném chất bẩn, đốt pháo ném vào nhà, dùng dao kiếm phá cửa sắt… Đỉnh điểm của sự việc là vào khoảng 17h ngày 2/7, các đối tượng trên mang theo súng bắn 2 phát vào nhà anh Quang rồi lên xe bỏ chạy khiến cả khu dân cư hoảng loạn.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Quang đã trình báo lên cơ quan công an. Chiều ngày 9/7, nhận được tin báo, các đối tượng đòi nợ thuê quay trở lại nhà anh Quang, các chiến sĩ của phòng cảnh sát hình sự và lực lượng cảnh sát 113 công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để mật phục, theo dõi.

Ngay khi các đối tượng vừa nhận 55 triệu đồng từ tay anh Quang, các chiến sĩ công an đã ập vào bắt quả tang. Tuy nhiên, các đối tượng đã nhanh chân vứt xe máy lại và chạy thoát.

Đến khoảng 18h, sau khi truy đuổi, lực lượng công an đã bắt được 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thiết (SN 1991), Trương Văn Hoàng (SN 1988) cùng trú tại xã Nam Cát, huyện Nam Đàn (Nghệ An); Nguyễn Xuân Trường (SN 1986, trú tại khối Tân Tiến, phường Hưng Bình, Tp Vinh). Riêng đối tượng Đàm Văn Tùng - biệt danh là “Cuội” (SN 1987, trú tại xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã chạy thoát được. Tang vật thu giữ được bao gồm 2 chiếc xe máy và 55 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đi đòi nợ thuê giúp cho một người ở Hà Nội và được hứa trả “thù lao” xứng đáng. Trong số các đối tượng bị bắt giữ, đối tượng Trương Văn Hoàng từng có một tiền án về trộm cắp tài sản vào năm 2007.

Trung tá Phan Đăng Hồng - Đội trưởng đội 2, phòng cảnh sát hình sự (PC45) công an tỉnh Nghệ An, cho biết: “Đây là một nhóm đối tượng đòi nợ thuê có tổ chức, khá liều lĩnh và sử dụng các vũ khí nóng như dao, kiếm, súng.

Qua điều tra cho thấy, bọn chúng thuê nhà trọ ở trong thành phố, sống tập thể rồi nhận đi đòi nợ thuê, kiếm tiền dùng để ăn chơi. Từ đầu tháng 4/2013 đến nay, chúng tôi đã phá thành công 3 vụ án về đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Vinh”.

“Trong nền kinh tế khủng hoảng, tình trạng chiếm dụng vốn của nhau, hay phá sản, mất khả năng thanh toán, chây ỳ... đang gia tăng. Nhiều người tìm đến các đối tượng xã hội đen để đòi nợ thuê với nhiều thủ đoạn đe dọa, khủng bố, uy hiếp… Do vậy, các cá nhân hoặc công ty khi vay tiền cần phải thiết lập hợp đồng vay nợ rõ ràng. Nếu không thực hiện được đúng hợp đồng hai bên cần phải đưa nhau ra tòa dân sự hoặc kinh tế giải quyết, tránh để cho các đối tượng lợi dụng kẽ hở của luật ép nợ, xiết nợ”, trung tá Phan Đăng Hồng khuyến cáo.

Hiện cơ quan công an tỉnh Nghệ An điều tra, mở rộng vụ án và vận động đối tượng Đàm Văn Tùng sớm ra đầu thú.

