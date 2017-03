Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi cao, siết nợ

Từ vụ vay nợ lãi suất cao rồi xiết nợ trên đã rút ra bài học cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh, trong việc quản lý, giáo dục con em.

Dùng kiếm xiết nợ

Cầm đầu nhóm đối tượng này là Nguyễn Đức Thoại, đối tượng không nghề nghiệp, kiếm sống bằng dịch vụ cho vay tiền với lãi suất cao. Dù chưa đến mười tám tuổi nhưng thủ đoạn hoạt động của Thoại rất tinh vi: Thoại thường nhằm vào các thanh niên trẻ, ham chơi đua đòi sa chân vào các tệ nạn xã hội như cờ bạc, lô đề, cá độ bóng đá… là con em các gia đình có kinh tế khá giả, có nhiều đất đai hoặc tài sản có giá trị. Ban đầu là gạ gẫm, sau đó thì ép buộc cho các đối tượng này vay tiền với thủ tục rất nhanh chóng… Khi đến hạn, "con nợ" không có khả năng chi trả thì Thoại và đồng bọn mang giấy nợ đến nhà, uy hiếp, đe dọa họ và gia đình phải trả tiền.

Qua công tác quản lý nghiệp vụ, Trung tá Nguyễn Ngọc Định, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Thường Tín và các cộng sự đã có có thông tin về hoạt động phạm tội của Thoại và đồng bọn.

Mắt xích đầu tiên, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Thường Tín chọn để đột phá là tiếp cận gia đình ông Giang Xuân Trạc (trú tại thôn Xâm Xuyên, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín). Trước đó, con trai của ông Trạc là Giang Xuân Hải (SN 1987) vay của Thoại khoảng 40 triệu đồng. Hợp đồng vay tiền bằng "miệng" với mức lãi suất là 10 nghìn đồng/1 triệu/ ngày…

Thời gian gần đây, ông Trạc thường xuyên bị các đối tượng này đến đòi nợ. Khi các trinh sát tiếp cận thì gia đình ông Thoại và người thân vô cùng hoảng loạn. Vì thế, bên cạnh việc củng cố chứng cứ, Công an huyện Thường Tín phải thường xuyên làm công tác tư tưởng, giúp họ yên tâm khai báo.

Theo lời khai của ông Trạc thì số tiền các đối tượng tính cả gốc và lãi đến thời điểm này đã lên tới 75 triệu đồng. Trước đó, Thoại cùng các đối tượng là Luân và Võ đã nhiều lần đến gặp ông Trạc, đe dọa phải nộp tiền. Lần gần đây nhất là vào khoảng 0h ngày 7/7, Thoại cùng với Võ, Thắng và Luân mang kiếm đến nhà ông Trạc để đòi nợ.



Chiếc xe công nông đối tượng Thoại xiết nợ gia đình ông Giang Xuân Trạc.

Khi đến nhà, Thoại phân công Luân cảnh giới ở ngoài cổng, nếu có người đến thì đánh động để bọn chúng bỏ chạy. Võ và Thắng đứng ở ngoài sân, nếu gia đình "con nợ" chống lại thì nhảy vào tiếp sức với Thoại… Sau đó, Thoại cầm kiếm xông vào nhà ông Trạc, đe dọa ông Trạc và vợ của ông Trạc (túm cổ áo, đe dọa sẽ xử lý nếu không trả nợ sẽ chém chết).

Tiếp đó, Thoại xông vào buồng, đánh anh trai của con nợ là Giang Xuân Sơn... Trước thái độ côn đồ của các đối tượng, gia đình ông Trạc sợ hãi phải xin khất nợ. Thời gian sau này, vợ chồng ông Trạc buộc phải gán chiếc xe công nông đầu ngang, là phương tiện kiếm sống của cả gia đình cho Thoại với giá 50 triệu đồng. Sau đó họ trả tiếp cho các đối tượng thêm 19 triệu đồng.

Cảnh báo từ việc quản lý và giáo dục thanh, thiếu niên

Từ các căn cứ thu thập được, ngày 23/9, Công an huyện Thường Tín đã làm rõ vụ án và ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Thoại về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Cùng ngày, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Thường Tín đã vận động Võ và đến ngày 26/9, đối tượng Luân cũng đến cơ quan Công an đầu thú. Tìm hiểu về nhân thân các đối tượng trong vụ án chúng tôi được biết, các tên đều là những thanh niên chơi bời lêu lổng, học hành không đến nơi đến chốn.

Nguyên nhân dẫn đến các vụ án đau lòng như trên, có lẽ một phần bắt nguồn từ sự buông lỏng, quản lý của gia đình đối tượng và từ phía người bị hại. Điển hình như trường hợp của bố, mẹ Luân và Võ. Khi Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín thông báo hành vi phạm tội của Luân và Võ, bố mẹ của hai đối tượng vô cùng bàng hoàng và bất ngờ. Bởi bấy lâu nay, họ mải chạy chợ, mỗi ngày chỉ cố gắng kiếm được vài trăm nghìn để trang trải gia đình nên không hề biết các con của họ hằng ngày đang làm gì và chơi với ai. Trường hợp của gia đình Thoại, khi cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt thì bố của Thoại nói rằng: "Con của tôi chỉ cho vay nặng lãi, chứ có trộm cắp gì đâu mà bị Công an bắt".

Trao đổi với chúng tôi sáng 27/9, Thượng tá Đặng Hữu Tín, Phó trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết: Thời gian tới, Công an huyện Thường Tín sẽ phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình huyện, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân cảnh giác, giáo dục con em không vướng vào các tệ nạn xã hội trên. Đồng thời vận động các gia đình có con em đang ở trong hệ lụy của vay nặng lãi, đến UBND các xã, thị trấn trình báo và cung cấp thông tin.



Theo Xuân Mai (CAND)