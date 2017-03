Bắt nhóm đối tượng chuyên lừa đảo bằng chiêu khuyến mãi

Thiếu tá Lại Huy Hoàng, Đội trưởng Đội CSĐTTP về Kinh tế và Chức vụ (Công an thị xã Ninh Hòa), cho biết ngày 17-10, Công an thị xã Ninh Hòa nhận được tin báo của quần chúng có một nhóm bán hàng dạo có dấu hiệu lừa đảo. Qua điều tra, công an xác định nhóm này hoạt động lưu động từ Quảng Ngãi vào địa bàn thị xã Ninh Hòa. Phương thức hoạt động của nhóm này là sử dụng các chương trình khuyến mãi giả để bán bếp điện từ giá rẻ nhằm lừa đảo các hộ dân. Chúng tập trung vào những người ít có quan hệ ngoài xã hội và những đồng bào dân tộc thiểu số. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, Công an thị xã Ninh Hòa đã bắt khẩn cấp nhóm trên khi đang thực hiện hành vi lừa đảo tại một ngôi chùa trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, Minh khai nhận ngày 16-10 Minh mua 20 bộ nồi tráng men hiệu Sosti và 20 bộ bếp điện từ hiệu Sushico của một cơ sở ở TP.HCM. Xong về bán lại cho Hiển, Đạo và Nguyễn Anh Hùng (chưa xác định lai lịch) tám bộ nồi tráng men và tám bộ bếp từ. Còn Đạo khai nhận sau khi mua lại hàng của Minh, cả nhóm mang đi bán dạo ở những vùng quê, đồng bào dân tộc và cả nhà chùa.

Thủ đoạn của chúng là khi tiếp xúc với khách hàng, nhóm quảng cáo nếu mua bếp điện từ hiệu Sushico với giá từ 5 triệu đến 7 triệu đồng mà đưa đủ tiền một lần thì sẽ được khuyến mãi nhận ngay một bộ nồi tráng men hiệu Scosti, hôm sau được lắp một chảo năng lượng mặt trời dùng cho bếp điện từ và được khuyến mãi một máy tính xách tay. Còn nếu khách hàng không trả đủ tiền một lần thì phải đưa trước từ 2 triệu đến 3 triệu đồng, số còn lại trả góp 200.000 đồng/tháng mà không được khuyến mãi gì. Với thủ đoạn trên, nhóm của Hiển đã bán được hàng chục bếp điện thu về hàng chục triệu đồng. Thậm chí nhóm này còn vô cả nhà chùa để lừa đảo.

Cũng theo Thiếu tá Hoàng, những mặt hàng khuyến mãi mà nhóm này nói đều không có thật. Ngoài ra, giá trị thực của bếp điện từ mà chúng bán có giá rất rẻ chỉ từ 200.000 đến 500.000 đồng/chiếc và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

AN BÌNH