Bắt nhóm đưa trẻ sơ sinh bán sang Trung Quốc

(PL)- Cơ quan Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) ngày 28-8 cho biết vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Ninh bắt bốn người có hành vi mua bán trẻ em.

Những người này gồm Hoàng Thị Phương, Hoàng Thị Thắm, Hồ Văn Trung và Trương Văn Giáp (cùng ở thị xã Hoàng Mai). Trước đó, tại khu vực phường Ka Long (TP Móng Cái, Quảng Ninh), Lường Thị Hiền (quê Sơn La, hiện lấy chồng và sinh sống tại Quảng Đông, Trung Quốc) bị bắt quả tang đang trên đường bế một trẻ sơ sinh khoảng một tháng tuổi sang Trung Quốc bán cho người khác làm con nuôi. Mở rộng điều tra, công an bắt thêm các mắt xích quan trọng của đường dây mua bán trẻ sơ sinh trên, trong đó có Phương, Thắm, Trung, Giáp. Đ.LAM