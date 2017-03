Bắt nhóm dùng công nghệ cao lừa tiền tỉ

Đầu tháng 4, Cơ quan An ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phối hợp Cục Nghiệp vụ Tổng cục An ninh (Bộ Công an) làm rõ hành vi lừa đảo do một nhóm tội phạm người nước ngoài thực hiện.

Cụ thể, tháng 6-2013, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thủy sản Khánh Hòa (Khaspexco) hợp đồng bán hàng thủy sản cho Công ty Safcol ở Úc. Theo thỏa thuận, số tiền hàng (trị giá hơn 120.000 USD) sẽ chuyển trả vào tài khoản của Khaspexco tại Vietcombank Nha Trang. Sau đó không thấy đối tác chuyển trả tiền như thỏa thuận, Khaspexco đòi nợ thì được Chi nhánh Safol tại Thái Lan trả lời đã chuyển tiền vào tài khoản của Chi nhánh Công ty Lê Quyên tại Shinhan Bank VN theo đề nghị của Khaspexco trong email gửi trước đó. biết bị lừa vì không hề gửi email như vậy, Khaspexco đã trình báo công an.





Lê Thị Kim Quyên (đã bị bắt) và người tình Mamado Abdallar Mark đang bị truy nã. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Qua điều tra, Phòng PA92 - Công an tỉnh Khánh Hòa xác định giám đốc Chi nhánh Công ty Lê Quyên là Lê Thị Kim Quyên (ngụ xã Trung Ngãi, Vũng Liêm, Vĩnh Long). Ngày 22-8-2013, Quyên cùng người tình là Mamado Abdallar Mark, quốc tịch Nigeria (tạm trú phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM) đã đến Shinhan Bank rút số tiền 121.000 USD. Trước đó, Mamado “đạo diễn” cho hai đồng phạm là Nnadikwe Christian Sunday và Deke Collins (người Nigeria) xâm nhập hộp thư điện tử của Khaspexco Khánh Hòa để nắm thông tin rồi gửi email đề nghị Safcol chuyển tiền vào tài khoản Công ty Lê Quyên. Đối với số tiền 121.000 USD chiếm đoạt được, Mamado - Kim Quyên được 20%, chia Nnadikwe và Deke 10%, phần còn lại 70% chuyển vào tài khoản một người có tên là Chief Brother ở Nigeria.

Ngoài ra, Mamado và đồng bọn còn gây ra ba vụ lừa đảo khác. tháng 8-2013, Mamado, Nnadikwe và Deke xâm nhập hộp thư điện tử của một doanh nghiệp ở quận 10 nắm được thông tin doanh nghiệp này bán hơn 32.000 kg ống thép (trị giá 178.250 USD) cho một công ty ở Myanmar và đang đề nghị bên mua tạm ứng 28.250 USD. Lập tức, nhóm lừa đảo gửi email đề nghị chuyển 28.250 USD vào tài khoản chi nhánh Công ty Lê Quyên rồi chiếm đoạt.

Trong hai vụ lừa còn lại, nạn nhân là chị DB (TP Lạng Sơn) kết bạn với một người tên là William qua Facebook. Sau đó, chị B. nhận được điện thoại, tin nhắn đề nghị nộp lệ phí 85 triệu đồng vào tài khoản chi nhánh Công ty Lê Quyên để nhận quà của William trị giá 8.000 USD kèm một lọ nước hoa 25.000 bảng Anh. Kết cục, chị B. mất đứt số tiền trên vì chuyện tặng quà ảo. Tương tự, chị HV (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) kết bạn qua mạng xã hội với một người xưng tên Austin Eric ở Anh quốc. Người này báo tin đã gửi tặng chị V. máy laptop, điện thoại Apple, đồng hồ, bó hoa ép khô và đề nghị chị V. nộp lệ phí 76 triệu đồng. Kết cục, chị V. bị lừa mất 76 triệu đồng.

Sau khi khởi tố, bắt giam Lê Thị Kim Quyên, Nnadikwe và Deke về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy nã Mamado Abdallar Mark, nghi can cầm đầu. Đồng thời, cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật 4.600 USD, 127 triệu đồng của nhóm lừa đảo này.

HƯƠNG HUYỀN