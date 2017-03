Bắt nhóm dùng dao, roi điện cướp tài sản táo tợn

Ngày 15-3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Thiện (19 tuổi), Nguyễn Thanh Ngân (16 tuổi) và Nguyễn Minh Thắng (17 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài, Thiện và Thắng bàn bạc nhau rủ thêm Ngân lên mạng Internet tìm những người bán hàng online, giả là người mua hàng sau đó hẹn đến điểm giao dịch để cướp.



Nhóm nghi can bị bắt giữ.

Ngày 13-3, nhóm nghi can biết được anh Đặng Văn Vương (ngụ Bình Dương) bán chiếc điện thoại Iphone 7 Plus ở khu vực phường An Phú (thị xã Thuận An). Ngân yêu cầu anh Vương mang điện thoại tới khu vực đường vắng thuộc phường An Phú. Tuy nhiên, anh Vương không đồng ý.



Thấy anh Vương không đi giao hàng, Thiện và Thắng vào tiệm vờ hỏi mua điện thoại. Khi anh Vương đưa điện thoại ra để cho xem thử thì Thắng và Thiện dùng roi điện khống chế anh Vương để cướp. Lúc này anh Vương truy hô cùng người dân bắt được Thiện, Thắng.

Riêng Ngân biết đồng bọn sa lưới nên bỏ về huyện Bàu Bàng (Bình Dương) lẩn trốn. Qua điều tra, truy xét, Công an thị xã Thuận An đã bắt giữ Ngân sau đó.