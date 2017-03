Bắt nhóm gây ra 20 vụ cướp giật có trang bị súng

Tang vật cơ quan chức năng thu được gồm 2 khẩu súng thể thao, 22 viên đạn, dao, kiếm. Những đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Quyết (22 tuổi, ngụ huyện Sơn Dương, Tuyên Quang); Bùi Văn Nam (20 tuổi); Phạm Đình Tuân (22 tuổi) và Nguyễn Văn Định (20 tuổi), cùng ngụ tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Theo cơ quan điều tra, chiều 2-11, tại khu nhà trọ thuộc phường Quán Trữ, quận Kiến An xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên. Khi lực lượng công an đến hiện trường thì những đối tượng này bỏ chạy, để lại 3 xe máy. Cơ quan chức năng xác minh trong 3 xe máy đã thu giữ, ngoài xe của đối tượng tên Định, có một chiếc xe liên quan đến vụ trộm cắp tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Chiếc xe còn lại chưa xác định được chủ sở hữu.

Ngay sau hôm xảy ra vụ việc, Định đến công an để xin lại chiếc xe thì bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Định khai nhận từ hai tháng trước, nhóm này đã bỏ nhà rồi rủ nhau thuê nhà trọ và đã gây ra 20 vụ cướp giật. Công an Kiến An đang tiếp tục điều tra.

THANH TÚ