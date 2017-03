Bắt nhóm giả danh công an lừa học sinh

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hải Phòng liên tục xảy ra các vụ việc đối tượng giả danh công an kiểm tra các cháu học sinh đi xe đạp điện, lập biên bản giả và chiếm đoạt phương tiện của các cháu.

Chiều 9/10, người phát ngôn Công an thành phố Hải Phòng, Thượng tá Phạm Duy Diên cho biết công an thành phố Hải Phòng đã điều tra, tóm gọn nhóm tội phạm giả danh công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng phát hiện, bắt giữ, xử lý các nhóm đối tượng này.

Hồi 19 h 30 ngày 8/10, được sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, công an quận và lực lượng cảnh sát 113 Công an thành phố đã bắt đối tượng Nguyễn Anh Tú (sinh năm 1982, tạm trú tại Lô 90C, thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng).

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Anh Tú khai nhận từ tháng 8/2013 đến nay, cùng đồng bọn gây ra 10 vụ giả danh công an kiểm tra, chiếm đoạt 10 xe đạp điện của học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, trị giá tài sản khoảng 100 triệu đồng.

Khoảng 21 h 30 ngày 8/10, lực lượng Phòng PC64B-Công an thành phố tuần tra tại khu vực số nhà 125 Nguyễn Bình Khiêm đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Bùi Văn Phương (sinh năm 1984, trú tại khu 1 thôn An Lạc, thị trấn Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) mặc trang phục cảnh sát Xuân Hè, đeo ve hàm đỏ, không có cầu vai, đi tất ngành công an.

Qua đấu tranh khai thác, Bùi Văn Phương khai nhận từ tháng 6/2012 đến nay đã cùng Vũ Văn Hải (sinh năm 1986, trú quán Lê Hồng, Thanh Miện, Hải Dương) thực hiện 7 vụ giả danh cảnh sát để kiểm tra, chiếm đoạt 7 xe đạp điện của học sinh, trị giá tài sản khoảng 70 triệu đồng.

Tang vật thu giữ gồm hai bộ quần áo cảnh sát Xuân Hè, một đôi cầu vai cấp bậc thiếu úy, một đôi cành tùng màu bạc, một đôi ve hàm màu đỏ, hai đôi tất ngành công an, hai điện thoại giả bộ đàm, một điện thoại di động, hai xe máy…

Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.