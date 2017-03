Bắt nhóm giang hồ Trúc ‘nẩu’

Ngày 2-2, Đại tá Lê Anh Tuấn - Trưởng Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đã tạm giữ hình sự để điều tra một nhóm có hành vi cưỡng đoạt tài sản. Bước đầu công an tạm giữ Ngô Thiên (còn tên gọi khác là Trúc “nẩu”, 45 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) là nghi can cầm đầu. Cùng bị bắt giữ với Thiên còn có năm đồng phạm là Nguyễn Anh Thu (Thu “nhí”, ngụ quận Bình Thạnh), Thạch Hữu Tuấn, Hồ Vĩnh Phát (cùng ngụ quận Thủ Đức), Phạm Quang Minh (Minh “lai”) và Nguyễn Văn Hòa (cùng ngụ quận Bình Thạnh).

Nạn nhân bị nhóm của Trúc “nẩu” đánh đập thương tích để cưỡng đoạt 340 triệu đồng là anh PHQ (ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức).





Các nghi can trong nhóm Trúc “nẩu” bị tạm giữ để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: CTV

Theo hồ sơ, ngày 26-9-2014, khi anh Q. đang ở công trình xây dựng nhà tại đường Phạm Văn Đồng thì Thu gọi điện thoại đến yêu cầu phải đến quán nhậu của Thu tại đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh để nói chuyện. Tại đây, Trúc “nẩu” cùng sáu đàn em đã liên tục đánh đập, buộc anh Q. phải quỳ gối xin lỗi Nguyễn Đức Thuận (43 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), một đàn em của Trúc. Nguyên nhân là vào tháng 6-2014, Thuận đến công trường của anh Q. đang thi công để trộm cắp, bị anh Q. bắt quả tang báo cho công an bắt giữ.

Bắt xin lỗi xong, nhóm Trúc “nẩu” buộc anh Q. phải nộp 340 triệu đồng là tiền mà nhóm Trúc đã bỏ ra để “chạy án” cho Thuận không bị xử tù vì hành vi trộm cắp tài sản.

Do bị đánh đập, quá hoảng sợ nên anh Q. liền điện thoại hỏi vay nhiều người quen để lấy tiền đưa cho nhóm Trúc, tuy nhiên chỉ vay được 50 triệu đồng. Trúc “nẩu” cho Tuấn và Minh đi theo anh Q. tới nhà người quen lấy 50 triệu đồng về quán.

Tiếp đó, Trúc “nẩu” gọi cho Hòa - đàn em của Trúc rồi buộc anh Q. phải vay của Hòa 50 triệu đồng với lãi suất 7%/ngày để giao cho nhóm của Trúc.

Sau khi lấy được 100 triệu đồng, Trúc “nẩu” cho đàn em đưa anh Q. về nhà kèm theo lời dặn phải nhanh chóng đưa tiếp 240 triệu đồng còn lại “nếu không sẽ lấy mạng”. Vì bị đánh nhiều thương tích nên anh Q. phải vào bệnh viện chữa trị.

Anh Q. đã trình báo tới Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) - Bộ Công an. Cục C45 đã phối hợp với Công an quận Thủ Đức tổ chức bắt nhóm của Trúc.

Qua truy xét, chiều 31-1, Công an quận Thủ Đức đã bắt giữ được Thiên cùng năm đồng bọn và tiếp tục bắt các đối tượng liên quan.