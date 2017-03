Bắt nhóm giết người tại quán cà phê

Khoảng 21 giờ ngày 10-9, anh Hậu Kinh Sách (SN 1985, ngụ tại khu phố 3, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) đang ngồi uống cà phê, xem bóng đá cùng hai người bạn tại quán cà phê Trúc Nguyên thì bất ngờ bị một số đối tượng từ bên ngoài xông vào đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Những người chứng kiến vụ việc xảy ra cho biết, trước khi đâm anh Sách, một nhóm thanh niên đi xe máy (không gắn biển số) đậu trước quán và vẫn nổ máy xe. Sau đó, 3 người cầm dao xông vào quán chém liên tiếp 13 nhát vào người anh Sách, khiến anh này gục chết tại chỗ, rồi chạy ra ngoài xe đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát. Vụ giết người diễn ra như phim xã hội đen đã khiến những người ngồi trong quán chứng kiến vụ việc vô cùng hoảng hốt mà không kịp có hành động phản ứng.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm và điều tra, truy bắt hung thủ gây án. Qua điều tra truy xét, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định Vương Quốc Đại Việt (SN 1989, ngụ tại phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) là đối tượng cùng tham gia vụ thanh toán anh Sách. Do đó, ngay trong đêm, công an đã bắt giữ Việt khi đối tượng vừa về nhà ngủ.

Khai thác nhanh, lực lượng công an đã xác định các đối tượng liên quan trong vụ án gồm: Đào Văn Huyến (SN 1990, tạm trú tại phường Tân Biên, TP Biên Hòa), Nguyễn Văn Hưng (tạm trú phường Tân Biên), Nguyễn Văn Thông (SN 1991, tạm trú tại phường Long Bình)… Tuy nhiên, sau khi gây án, các đối tượng này đã bỏ trốn khỏi Biên Hòa.

Tiến hành xác minh lý lịch, cơ quan điều tra xác định các đối tượng Huyến, Thông và Hưng đều cùng quê ở huyện Thường Tín (TP Hà Nội), nên khả năng các đối tượng bỏ trốn về quê sau khi gây án là rất cao. Từ nhận định này, cơ quan điều tra đã liên hệ Công an huyện Thường Tín để xác minh dấu vết.

Đúng như nhận định của cơ quan điều tra Công an tỉnh, thông tin phản hồi từ Công an huyện Thường Tín cho biết, 3 đối tượng Huyến, Thông, Hưng đang có mặt ở quê nhà. Ngay lập tức, một tổ trinh sát được lệnh lên đường ra Hà Nội truy bắt những kẻ giết người manh động.

Ngày 18-9, với sự hỗ trợ tích cực của Công an huyện Thường Tín, các trinh sát đã nhanh chóng bắt, dẫn giải 3 đối tượng Huyến, Thông, Hưng về Đồng Nai xử lý.

Làm việc với cơ quan điều tra, Huyến và đồng bọn khai nhận, do có mâu thuẫn với anh Sách nên đã rủ các đối tượng: Thông, Hưng, Việt… đi tìm đánh anh Sách. Khi đến quán cà phê Trúc Nguyên, Huyến và Thông đã cầm dao tấn công anh Sách. Dù anh Sách đã gục ngã nhưng Việt vẫn dùng ghế đánh anh Sách, rồi cả bọn mới ra ngoài xe đồng bọn chở đi.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ, đồng thời tiếp tục truy bắt những đối tượng liên quan.