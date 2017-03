Bắt nhóm lừa đảo có lệnh truy nã đặc biệt

Vừa bắt theo lệnh truy nã đặc biệt Trần Thanh Tâm (tự Quốc), Ngô Anh Diện, Trần Văn Lộc và bắt theo lệnh bắt khẩn cấp Lê Hà Nam Sơn cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát PC45 phát hiện nhóm người quê Đồng Tháp đang thuê nhà trong hẻm 410 đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3) có nhiều dấu hiệu bất minh. Ngôi nhà một trệt, ba lầu này được thuê với giá hàng chục triệu đồng/tháng nhưng số người thuê không nghề nghiệp gì mà hay tụ tập ăn nhậu tại nhà hoặc ăn chơi ở các tụ điểm sang trọng. Đặc biệt trinh sát phát hiện ba người có đặc điểm nhân dạng như ba đối tượng Công an tỉnh Đồng Tháp đang truy nã đặc biệt.

Đêm 20-2, lực lượng phối hợp bất ngờ kiểm tra hành chính, lúc này trong nhà có 10 nam và hai nữ đang tổ chức ăn nhậu. Thấy công an, cả nhóm tháo chạy nhưng đều bị khống chế đưa về trụ sở công an làm rõ. Qua sàng lọc, công an xác định ba người có lệnh truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Đồng Tháp là Tâm, Diện, Lộc và một người có lệnh bắt khẩn cấp là Sơn.

Cả bốn thuộc nhóm lừa đảo chuyên nghiệp. Cụ thể, giữa năm 2013, bốn người thành lập một công ty “ma” ở Đồng Tháp để sử dụng công nghệ cao thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ của nhiều công ty, doanh nghiệp. Khi bị phát giác, bốn người nói trên bỏ trốn về TP.HCM ẩn náu.

TUYẾT KHUÊ