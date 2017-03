Bắt nhóm lừa ‘trúng thưởng’ qua mạng

Ngày 1-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Văn Trung, Huỳnh Thắng và Phạm Văn Quang (cùng ngụ Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tháng 4-2014, Trung đến tiệm cầm đồ mua một CMND mang tên Nguyễn Lê Duy rồi đến ngân hàng mở tài khoản. Sau đó, Trung giao cho Thắng lập trang web với tên miền 123zaloapp.com với nội dung “Bạn đã trúng thưởng một chiếc xe Liberty và một phiếu quà tặng trị giá 100 triệu đồng”. Thắng và Quang gửi nội dung tin nhắn này qua các trang mạng như Zingme, Zalo… Các nạn nhân khi nhận được tin nhắn đã chủ động liên hệ với số điện thoại do Trung cung cấp trên trang web 123zaloapp.com hỏi về giải thưởng. Trung yêu cầu “khách hàng” muốn nhận thưởng phải thanh toán trước các loại chi phí như phí làm hồ sơ, vận chuyển hàng trúng thưởng… “Khách hàng” có thể gửi tiền vào số tài khoản mang tên Duy do Trung cung cấp hoặc cào thẻ card điện thoại. Khi nạn nhân nạp thẻ, chúng mang bán cho các chủ tiệm Internet…





Trung, Thắng và Quang bị Công an TP Đà Nẵng bắt giữ ngày 1-10. Ảnh: TT

Ngoài ra, Trung còn đăng nhập vào các trang web như raovat.com, muaban.net… để đăng tin bán xe máy giá rẻ. Khi người có nhu cầu liên hệ thì được hướng dẫn đặt cọc qua tài khoản tên Duy. Nhận được tiền, Trung tắt máy ĐTDĐ để các bị hại không liên lạc được. CQĐT thống kê từ tháng 4-2014 đến khi bị bắt, đường dây này đã chiếm đoạt trên 570 triệu đồng của hàng chục bị hại. Trong đó, Trung là người nắm thẻ ATM và rút tiền. Có tiền trong tay, Trung cùng đồng bọn ra vũ trường ăn chơi, tiêu xài trác táng.

Từ đầu năm đến nay, công an các địa phương như Đà Nẵng, TP.HCM, Hà Nội… đã triệt phá hàng chục băng nhóm lừa đảo qua mạng có “trụ sở” tại Duy Xuyên. Mới đây, ngày 12-9, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PC50 (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) phá đường dây lừa đảo trúng thưởng qua mạng do Huỳnh Tấn Khoa (ngụ thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) cầm đầu. Theo điều tra, Khoa cùng đồng bọn lập ra hơn 117 trang web giả mạo để lừa trúng thưởng qua Facebook, Zalo, Viber…, qua đó chiếm đoạt hơn 8,3 tỉ đồng.

Trước đó, đầu tháng 6-2015, Công an TP Đà Nẵng cũng đã đánh sập một đường dây lừa đảo qua mạng do nhóm Nguyễn Thành Trang, Lê Quang Linh và Nguyễn Xuân Tân (cùng ngụ Duy Phước, Duy Xuyên) điều hành. Cơ quan công an thu giữ của nhóm này hàng chục thẻ ATM của nhiều ngân hàng khác nhau.

Lý giải nguyên nhân tại sao các nhóm tội phạm mạng lại hoạt động mạnh ở Duy Xuyên, một điều tra viên nhận định các đối tượng học tập nhau cách lập web. Chúng không cần giỏi về công nghệ mà chỉ cần vài thủ thuật đơn giản là có thể tạo ra nhiều trang web dùng để lừa đảo.