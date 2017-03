Bắt nhóm "mẹ mìn" buôn phụ nữ qua biên giới

Các đối tượng tại cơ quan công an



Công an huyện Từ Liêm đã tiến hành điều tra, bắt giữ 5 đối tượng nói trên. Bước đầu, các đối tượng khai nhận, do cần tiền chi tiêu nhưng lại không có việc làm, lười lao động, nên Tuấn đã bàn với Hương, Hoan, Phương, tìm các cô gái Việt Nam bán sang Trung Quốc làm gái bán dâm.



Cả nhóm ngay lập tức hưởng ứng ý kiến của Tuấn. Hoan gọi điện cho dì Hoan là Nguyễn Thị Dung, đang ở tỉnh Bình Giang, Trung Quốc để “bắt mối”. Sau khi thoả thuận giá cả và phương thức chuyển “hàng”, Dung đã gửi vào tài khoản của Hương 10 triệu đồng để nhóm này chi phí cho việc tìm kiếm “hàng”.



Các đối tượng đi nhiều địa bàn vùng sâu vùng xa trong tỉnh Đắk Lắk tìm những phụ nữ không có công ăn việc làm ổn định, trình độ nhận thức hạn chế rồi hứa hẹn đưa họ ra Hà Nội làm giúp việc với giá 3,3 triệu đồng/ tháng.



Tin tưởng, 4 cô gái đã “khăn gói” lên đường theo nhóm “mẹ mìn”. Khi ra đến Hà Nội, do nghi ngờ bị lừa, chị X. vội đến cơ quan công an trình báo, nhờ giải cứu.



Cơ quan công an làm rõ, ngoài 4 phụ nữ trên, từ năm 2009 đến nay, Hoan còn lừa bán 2 phụ nữ khác cho Dung. Khi đến cửa khẩu Móng Cái, một “chân rết” của Dung là Lê Thị Hoa sẽ đón “hàng” đưa sang Trung Quốc giao cho Dung.



Ngoài tham gia vào đường dây lừa đảo này, Hoa còn lừa bán nhiều phụ nữ khác sang bán cho hai người bạn của chị ta đang sinh sống tại Trung Quốc.





Theo Hồng Anh (Bee)