Bắt nhóm móc túi người nước ngoài

Sáng 14-2, Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM kiểm tra và bắt quả tang Tăng Thị Thùy Trang, Châu Văn Nhiều, Huỳnh Thị Phương Tuyền, Nguyễn Công Tài, Đặng Văn Thái cùng với sáu nghi can khác trộm cắp, móc túi người nước ngoài trước quán cà phê 168 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Trước đó, qua theo dõi, trinh sát xác định băng nhóm trộm cắp, móc túi này mỗi ngày hoạt động từ 21 giờ đến 6 giờ sáng. Băng này tổ chức khép kín từ cảnh giới lực lượng công an, móc túi, cản địa, tiêu thụ tài sản trộm cắp. Chúng thường tụ tập tại các quán cà phê hoặc chở nhau bằng xe máy đi dạo quanh các tuyến đường khu vực trung tâm quận 1. Khi phát hiện khách ngoại là nam thì các “nữ quái” đi bộ ra tiếp cận hỏi chuyện mời chào khách mua tem, card, bánh kẹo hoặc mua dâm làm cho khách mất tập trung, tạo sơ hở để đồng bọn trộm cắp, móc túi lấy điện thoại, ví rồi nhanh chóng tẩu thoát.



Nhóm chuyên móc túi người nước ngoài vừa bị triệt phá. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Trước đó, rạng sáng 6-1, Nhiều, Trang, Tuyền cùng đồng bọn tập trung tại 168 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 để canh trộm cắp tài sản của người nước ngoài. Khi thấy ông Ghaffar (quốc tịch Úc) và một phụ nữ (không rõ lai lịch) đi bộ trên đường Bùi Viện, Tuyền cùng Trang đi tới, Tuyền ôm cản người nữ lại, Trang ôm ông Ghaffar rồi móc túi quần ông lấy một điện thoại di động Samsung Galaxy 3 màu đen. Sau đó Trang cùng Tuyền chạy về chỗ Nhiều đang đứng đợi. Nhiều chở Trang, Tuyền đến một tiệm điện thoại ở quận 4 bán điện thoại vừa trộm được 4 triệu đồng rồi chia nhau.

Tiếp theo, lúc 3 giờ ngày 13-2, Tuyền, Trang, Nhiều phát hiện ba khách nam người Campuchia đi bộ tới trước 168 Bùi Viện, Trang cùng các đối tượng khác móc túi hai khách lấy được ba điện thoại iPhone 5.

Tại cơ quan điều tra, Nhiều, Trang, Tuyền và đồng phạm khai đã thực hiện trót lọt hơn 50 vụ móc túi, trộm cắp tài sản người nước ngoài. Tài khai thường “đóng chốt” cảnh giới trước Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Khi phát hiện thấy công an phường, Công an quận 1 chuẩn bị đi tuần tra thì Tài điện thoại báo cho Trang biết để tránh. Sau mỗi phi vụ móc túi người nước ngoài thì Trang phải chia tiền cho Tài 100.000-200.000 đồng. Riêng Thái thừa nhận từ đầu năm 2013 đến nay đã mua của Trang nhiều điện thoại di động nghi là hàng trộm cắp với giá thấp để bán lại cho khách hàng thu lợi bất chính.

Trước tình hình tội phạm xâm phạm tài sản người nước ngoài trên địa bàn TP.HCM diễn ra phức tạp gây ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, chỉ đạo Phòng PC45 và công an các quận địa bàn trung tâm lên kế hoạch triệt phá. Thượng tá Nguyễn Thành Mỹ, Phó phòng PC45, cho biết: “Để kéo giảm tình hình tội phạm móc túi, trộm cắp tài sản của người nước ngoài, ngoài việc công an triệt phá các băng nhóm thì các công ty du lịch nên hướng dẫn, thông báo cho khách du lịch biết để không bị các đối tượng đồng tính, mại dâm tiếp cận để móc túi, không mang tài sản giá trị lớn khi ra đường. Khi bị mất tài sản, khách du lịch nên trình báo để công an xử lý…”.

TRUNG DUNG