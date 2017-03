Bắt nhóm ném “bom bẩn” vào nhà con nợ

Sáng 25.4, Công an P.Dịch Vọng (Công an Q.Cầu Giấy, Công an TP.Hà Nội) cho biết công an đang tạm giữ 6 người để điều tra về vụ dùng “bom bẩn” để đòi nợ thuê vừa xảy ra trên địa bàn.





5 kẻ đòi nợ bằng "bom bẩn" - Ảnh: Hà An



Liên quan tới vụ việc, cơ quan công an đã làm rõ, trước đây bà Nguyễn Thị Thưởng (60 tuổi, ở tổ 56 P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội) có vay của bà Đỗ Thị Ngọ số tiền 78 triệu đồng. Bà Ngọ đã nhiều lần đòi tiền mà không được, nên đã thuê nhóm của Vũ Hải Nam ném “bom bẩn” trộn mắm tôm, dầu luyn vào nhà bà Ngọ.



Tới 16 giờ ngày 23.4, khi nhóm đòi nợ thuê cùng bà Ngọ đang nhận 5 triệu đồng của con nợ tại một quán cà phê thì bị lực lượng Công an P.Dịch Vọng bắt giữ tại chỗ.



Theo Hà An (TNO) Theo đó, 6 người bị tạm giữ gồm: Đỗ Thị Ngọ (71 tuổi, ở P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội), Vũ Hải Nam (24 tuổi, quê ở H.Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), Trương Văn Cường (18 tuổi, quê ở H.Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Văn Tú (22 tuổi, quê ở H.An Lão, TP.Hải Phòng) và Vũ Thế Tuân (21 tuổi), Hoàng Văn Ngọc (20 tuổi), đều cùng ở H.Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.