Bắt nhóm ném đá xe khách trên quốc lộ 1A

Theo VIỆT HÙNG (TTO)



Sự việc xảy ra vào lúc 2g sáng 11-7, trong lúc đang tuần tra trên quốc lộ 1A, đoạn qua xóm 16 thuộc xã Quỳnh Văn, tổ tuần tra công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện một nhóm gồm 3 thanh niên đi xe máy đứng chặn xe và dùng đá ném vào ôtô khách giường nằm của tài xế Nguyễn Thanh Hà (quê ở Vũng Tàu).Các nghi phạm ném vỡ kính chắn gió, chắn hông của xe khách, ước thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.Ngay lúc đó, công an huyện Quỳnh Lưu đã nhanh chóng bắt gọn Nguyễn Đình Án, sinh năm 1989, ở xóm 6, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu.Đến 5g sáng cùng ngày, công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục bắt thêm 2 nghi phạm gồm: Hồ Trọng Tú sinh năm 1996 và Hồ Sỹ Nam sinh năm 1990 đều ở xóm 6, xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu). Các nghi phạm đều có hành vi hủy hoại tài sản.Hiện cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu đang hoàn tất hồ sơ đưa các nghi phạm ra khởi tố.