Bắt nhóm nghi can chém phó công an xã đứt lìa cẳng tay

Khoảng 21 giờ ngày 30-5, do mâu thuẫn với ông Võ Công Thạnh, ông Huỳnh Văn Đông (chú ruột của anh em Quy) gọi điện thoại cho Quy kéo theo đồng bọn đến nhà ông Thạnh trả thù. Tuy nhiên, khi đến nơi không gặp ông Thạnh, cả nhóm đã đập phá tài sản rồi bỏ đi.



Các nghi can chém anh Thanh, Phó Công an xã Mỹ Chánh Tây. Ảnh: VT

Sau đó ông Thạnh quay về thấy cửa nhà bị đập phá đã đi báo công an xã đến lập biên bản vụ việc. Trong lúc tổ công tác của công an xã đến làm việc, bốn nghi can trên quay lại dùng rựa chém đứt lìa cẳng tay của anh Trần Bá Thanh, Phó Công an xã Mỹ Chánh Tây, rồi bỏ trốn.

Hiện Công an huyện Phù Mỹ tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

V.TỐ