Bắt nhóm nghi can trộm xe máy vùng ven

Trước đó, rạng sáng 11-2, Đủ và Phong tới nhà trọ Quê Hương trên quốc lộ 22 (xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi) thấy chiếc xe Wave biển số 51Y7-7088 và một xe tay ga không người trông coi. Đủ đứng ngoài cảnh giác để Phong vào phá khóa lấy trộm hai xe. Sau đó Đủ bán xe Wave cho Minh với giá 1 triệu đồng. Minh giao cho Qui thay đổi màu sơn xe và gắn biển số giả vào để làm phương tiện đi trộm cắp. Cả hai đã trộm một xe Wave của người dân ở tỉnh lộ 8 (xã Tân An Hội, Củ Chi) rồi đưa về nhà cất giấu, đổi biển số xe.

Tiếp nhận tin báo từ người dân về việc mất trộm xe máy liên tiếp, Công an huyện Củ Chi lên phương án triệt phá. Qua truy xét, trinh sát bắt quả tang Minh đang thay đổi đặc điểm nhận dạng các xe máy trộm cắp. Minh khai tiếp các đồng phạm trong đường dây. Tại cơ quan công an, các nghi can đã thừa nhận hành vi trộm cắp, tiêu thụ xe gian.

XUÂN NGỌC