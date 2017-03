Bắt nhóm nghiện ma túy tiêu thụ xe gian

Công an quận Thủ Đức TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bốn bị can gồm Nguyễn Văn Ngoan, Trần Đăng Lâm, Nguyễn Duy Phương và Đỗ Thành Huy về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Liên quan đến bốn bị can này còn có 10 nghi can khác đang bị lập hồ sơ, tiếp tục làm rõ.

Trung tá Trịnh Kim Sơn, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Thủ Đức, cho biết qua công tác trinh sát nắm tình hình đã phát hiện có một băng nhóm thuê nhà ở Thủ Đức và Bình Dương, chuyên tiêu thụ xe máy trộm cắp từ khắp các tỉnh, thành chuyển đến. Qua đó, Công an quận Thủ Đức đã xác lập chuyên án triệt phá.

Vào đêm 10-10 đến rạng sáng 11-10, Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đồng loạt kiểm tra sáu điểm ẩn náu, chứa chấp xe gian của các nghi can. Nhiều đối tượng đã ẩn náu tại khách sạn Nhật Huy, nhà trọ số 233/52 quốc lộ 13, nhà trọ ở phường Linh Xuân (quận Thủ Đức) và nhà trọ ở Thuận An. Tại các điểm trọ, công an đã lập biên bản, đưa về trụ sở để làm việc đối với 14 nghi can (trong đó có ba nữ). Đồng thời công an thu giữ năm xe máy, dụng cụ phá khóa, mở biển số xe, hai bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá và nhiều giấy tờ liên quan.

Bốn bị can bị khởi tố.









Xe máy và biển số thu giữ của các đối tượng. Ảnh: HT

Qua sàng lọc, Công an quận Thủ Đức đã ra lệnh bắt, khám xét đối với Ngoan, Lâm, Phương, Huy. Theo đó, Lâm là đầu mối chính chuyên mua xe của các đối tượng trộm cắp từ các tỉnh, thành miền Trung như Quảng Trị, Quảng Bình đến Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM… Mỗi chiếc xe Lâm mua với giá từ 6 đến 8 triệu đồng rồi giao xe cho Ngoan để Ngoan điều đàn em chuyển xe qua Campuchia tiêu thụ. Băng nhóm này khai nhận hành nghề tiêu thụ xe gian từ tháng 8-2014 đến nay và đã tiêu thụ trót lọt 50 xe máy các loại.

Các thành viên trong nhóm thường tụ tập tại nhà thuê số 233/52 quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) để sử dụng ma túy đá và thu nhận xe gian các nơi chuyển đến.

Được biết trong số xe máy cơ quan công an thu giữ có nhiều xe đã được gắn biển số giả để tránh bị phát hiện. Qua xác minh, Công an quận Thủ Đức đã xác định được tên tuổi, địa chỉ của một số người bị mất xe. Hiện còn nhiều xe do bị đối tượng vứt biển số thật, gắn biển số giả nên chưa xác định được chủ sở hữu.