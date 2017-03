Bắt nhóm người nước ngoài dùng ATM giả để rút trộm tiền

Trước đó, vào chiều ngày 27-7, cơ quan điều tra bắt quả tang ba nghi can này đang có hành vi gắn thiết bị điện tử giám sát trên máy ATM của ngân hàng ACB tại số 106 đường Bà Triệu (Hội An). Tại hiện trường thu giữ hai bộ thiết bị điện tử (chíp điện tử, camera, thẻ nhớ, pin); ba điện thoại di động; tiền và passport. Tiếp tục khám xét nơi ở của ba nghi can này tại số 27 đường Xuân Diệu (Tân An, Hội An), thu giữ thêm nhiều thiết bị điện tử, máy tính, nhiều phôi thẻ ATM, máy quét thẻ, tiền.

Trụ ATM của ngân hàng ACB bị đặt thiết bị giám sát.

Theo ba nghi can này khai nhận, vào giữa tháng 5, có đến quán cà phêgặp một người Bulgary tên là Ivan và được người này nhờ đi gắn các con chíp điện tử trên máy ATM, nhằm lấy cắp thông tin cá nhân của các chủ thẻ. Sau khi lấy được những thông tin này sẽ mang về giao cho Ivan để đối tượng này làm một thẻ ATM giả, nhằm rút tiền trong tài khoản của họ.

Thỏa thuận xong, Ivan đưa cho họ một thiết bị điện tử để gắn vào trụ ATM của Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu – ACB tại số 106 Bà Triệu (Hội An). Sau 24h thì đến gỡ xuống, mang về nhà thuê tại số 27 đường Xuân Diệu (Tân An, Hội An). Tại đây, Ivan dùng một máy quét thẻ, chuyển thông tin lấy cắp được vào các phôi thẻ ATM để tạo ra nhiều thẻ ATM giả (nhưng mang đầy đủ dữ liệu). Sau đó, đưa số thẻ ATM giả này cho ba nghi can đi đến các trụ ATM rút trộm tiền.

Mỗi lần ba nghi can này rút được khoảng 6.000 USD. Tổng cộng đã rút 15 lần với số tiền hơn 90.000 USD. Cứ mỗi lần đưa tiền về, Ivan chia cho ba nghi can này 40 triệu đồng.