Bắt nhóm nhân viên trộm tài sản công ty

Theo cơ quan công an, trước đó Huỳnh Văn Huệ điều khiển ô tô chở hàng gia công đến giao hàng cho Công ty Đông Phương (KCN Sông Mây, Trảng Bom). Sau khi giao hàng xong thì Huệ nhận lại 20 kiện da của Công ty Đông Phương về để gia công. Lợi dụng việc xuất hàng, Nguyễn Văn Tiển (giám đốc kho vật liệu) cùng với hai nhân viên kho là Nguyễn Hồng Thanh và Nguyễn Ngọc Hưng bàn nhau trộm cắp 36 kiện vải bán cho Huệ với giá 5 triệu đồng. Huệ đưa trước cho Thanh 1 triệu đồng, số còn lại sẽ giao sau. Sau khi nhận tiền thì Thanh điều khiển xe nâng đưa 36 kiện vải lên xe, còn Tiển hợp thức hóa số hàng trên để Huệ điều khiển xe ra cổng. Khi Huệ điều khiển xe ra cổng thì bị bảo vệ công ty kiểm tra phát hiện báo cơ quan công an. Các nghi can Tiển, Thanh, Huệ, Hưng đã đến Công an huyện Trảng Bom đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo báo giá của công ty, 36 kiện vải trị giá 155 triệu đồng.

VŨ HỘI