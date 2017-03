Bắt nhóm nữ quái 9x đánh bạn rồi tung clip lên mạng

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1997), Trần Thị Hà (sinh năm 1993), Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1995), Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1997, cùng ở thôn Hoàng Gia, xã Cẩm Vũ, Cẩm Giàng) và Phạm Thị Huyền (sinh năm 1997, ở thôn Phú An, xã Cao An, Cẩm Giàng). Đây là những thủ phạm trong vụ đánh nhau được tung lên mạng You Tube và một số trang mạng cá nhân khác.

Nhóm đối tượng Lan Anh "tốc độ"

Do có mâu thuẫn từ trước, các đối tượng trên đã hẹn 2 bạn nữ khác ra cổng Đền Bia (xã Cẩm Văn) rồi xông vào lột quần áo, đánh đập... Đối tượng quay phim là Trần Thị Hà. Theo điều tra, ổ nhóm này mang tên Lan Anh “tốc độ”, gồm những thanh niên đã bỏ học, chơi bời lêu lổng.