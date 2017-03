Bắt nhóm “rút ruột” áo xuất khẩu

Ngày 13-7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 10 người liên quan đến băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp. Công an xác định băng nhóm này do Phan Trung Hiếu (31 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) cầm đầu.



Phan Trung Hiếu - nghi can cầm đầu nhóm “rút ruột”

Được biết qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, mới đây trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM đã phát hiện một băng nhóm nghi vấn trộm hàng hóa là áo xuất khẩu của Công ty TNHH Hansae Việt Nam. Công ty này chuyên gia công hàng áo xuất khẩu, giao cho Công ty Vận tải Thành Trung vận chuyển. Quá trình điều tra, ngày 11-7, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ 10 nghi can, đồng thời khám xét cùng lúc hai địa điểm ở huyện Hóc Môn, thu giữ lượng lớn tang vật là áo xuất khẩu mà băng nhóm trên trộm được cất giấu chưa kịp mang đi tiêu thụ. Đến nay cơ quan công an đã làm rõ về sáu vụ mà Hiếu và đồng bọn đã thực hiện.

Vụ mới đây nhất, vào ngày 10-7, tài xế Vũ Bá Lực và Phạm Minh Châu, phụ xe của Công ty Thành Trung được giao lái ô tô tải đi chở hàng áo xuất khẩu từ Công ty TNHH Hansae Việt Nam ở KCN Linh Trung III thuộc huyện Trảng Bàng, Tây Ninh về giao tại kho của sân bay Tân Sơn Nhất để chờ làm thủ tục xuất ra nước ngoài.



Tang vật áo xuất khẩu mà công an thu giữ. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Dọc đường chuyển hàng, Lực đã gọi cho Hiếu để bàn bạc, tổ chức trộm hàng. Khi xe đến quốc lộ 22, đoạn qua xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi thì phụ xe Châu dùng kềm vô hiệu hóa thiết bị định vị gắn trên xe tải chở hàng. Sau đó Hiếu đi xe máy đến, dẫn đường cho Lực, Châu lái xe tải vào kho hàng của đồng bọn ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Tại đây xuất hiện thêm nhiều người khác hợp sức phá hai “siêu” niêm phong sau thùng xe để chuyển 80 thùng hàng áo xuất khẩu xuống đất. Những người trên cắt băng keo rồi trộm áo chứa bên trong các thùng hàng. Tuy nhiên, mỗi thùng chúng chỉ trộm một số lượng nhất định, rồi dán băng keo lại bên trên các thùng hàng, chuyển lại lên xe. Sau đó Lực, Châu điều khiển xe đến giao hàng tại kho của sân bay Tân Sơn Nhất như thông thường, coi như chưa xảy ra chuyện gì.

Qua đấu tranh, 10 người bị bắt giữ khai báo đã thực hiện sáu lần trộm hàng là áo xuất khẩu bằng thủ đoạn nói trên, từ tháng 8-2014 đến nay. Trong đó chúng khai có một người giữ vai trò quan trọng trong các vụ trộm nói trên tên là Cồ (hiện chưa rõ lai lịch). Hiếu có vai trò cầm đầu, đã tham gia tất cả sáu vụ, được chia khoảng 42 triệu đồng. Trong năm vụ trước đây, chúng khai báo đã lấy đi khoảng 5.000 chiếc áo xuất khẩu. Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt những người có liên quan.