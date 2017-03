Bắt nhóm sử dụng ma túy trong khách sạn, phát hiện "hàng nóng"

Tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 14/12, đội điều tra phát hiện tại phòng Vip2 Khách sạn Tây Đô (số 299 Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, Hải Phòng) có 4 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Lại Xuân Vinh (SN 1980, đăng ký thường trú tại thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, hiện không có nơi ở cố định); Đỗ Xuân Sơn (SN 1984, thường trú huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước); Lê Đức Thành (SN 1976, thường trú huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng); Lý Tiểu Yến (SN 1992, thường trú Móng Cái, Quảng Ninh; người yêu của Vinh).



Các đối tượng và tang vật liên quan đến vụ án.



Tại hiện trường, công an tiến hành thu giữ gói ma túy đá 0,47 gam, 2 viên thuốc lắc 0,19 gam, một máy tính xách tay, một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, 6 điện thoại di động và 26 triệu đồng cùng các vật dụng khác liên quan đến việc sử dụng ma túy trái phép. Đặc biệt, cũng tại hiện trường, cơ quan điều tra đã lập biên bản thu giữ 1 khẩu súng ngắn có ký hiệu Z508281 với 1 viên đạn trong súng.



Khai nhận với cơ quan điều tra, 4 đối tượng thừa nhận hành vi tổ chức, sử dụng ma túy tổng hợp trái phép. Kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy các đối tượng đều dương tính với chất Amphetamine. Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự đối tượng Sơn và Vinh. Theo cơ quan điều tra, khi kiểm tra đối tượng Vinh đã phát hiện đối tượng sử dụng nhiều tên khác nhau với nhiều loại giấy tờ tùy thân.

Hai đối tượng còn lại là Thành và Yến được công an đưa vào trung tâm cai nghiện do mới chỉ sử dụng ma túy lần đầu tiên. Công an TP Hải Phòng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Anh Đô (Dân trí)