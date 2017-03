Bắt nhóm thanh niên "đập đá" trong nhà nghỉ

Ngày 6-12, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Vũ Văn Toàn, 20 tuổi, và Nguyễn Công Tuấn, 22 tuổi, cùng trú tại Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh; Trần Trung Hiếu, 19 tuổi, trú tại Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Trước đó, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng đã kiểm tra một nhà nghỉ ở phường Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng. Khi các chiến sĩ bước chân vào nhà nghỉ, tại quầy lễ tân, Hiếu đang nhắn tin với nội dung: “Cất đồ và ma túy đi”. Lập tức tổ công tác yêu cầu Hiếu dẫn lên phòng những vị khách mà anh ta định gửi tin nhắn để kiểm tra.Vừa mở cửa phòng 601 của nhà nghỉ, cảnh sát bắt quả tang Tuấn và Toàn đang “đập đá”.



Tại hiện trường, trinh sát thu giữ 1 bộ đồ để sử dụng ma túy, một túi nilon nhỏ đựng gần 5g tinh thể màu trắng, giám định là Metafetamine (ma túy đá).Tại cơ quan điều tra, Tuấn và Toàn khai nhận, khi vào nhà nghỉ, nhóm này mang theo 8,5 triệu đồng để nhờ Hiếu mua ma túy về bán kiếm lời. Còn Hiếu khai nhận, mua ma túy của một thanh niên tên Minh qua điện thoại, không biết nơi ở.Công an quận Lê Chân, Hải Phòng đang mở rộng vụ án.





