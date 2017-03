Bắt nhóm thanh niên thực hiện 19 vụ trộm

Ngày 7-4, Công an TP Huế cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam năm nghi can gồm Phan Quốc Pháp, Lê Văn Hồng, Lê Văn An, Huỳnh Văn Bảo, Lê Thị Thu Thủy (từ 16 tuổi đến 20 tuổi, đều trú ở chung cư phường Phú Hậu, TP Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng bị công an TP Huế bắt giữ. Ảnh: VIẾT LONG

Trước đó, qua phản ánh của người dân, lực lượng công an đã bắt giữ 14 nghi phạm gồm Phan Quốc Pháp, Lê Văn Hồng, Lê Văn An, Nguyễn Đăng Bảo, Dương Anh Nhân, Lê Văn Sưa, Phạm Quốc Cường, Huỳnh Văn Bảo, Lê Thị Thu Thủy, Bé Nhi, Lượng, Tiến, Quý, Bôn...(từ 16 đến 20 tuổi đều ngụ khu định cư phường Phú Hậu, TP Huế).

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai nhận đã thực hiện 19 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố, chiếm đoạt trên 100 triệu đồng. Đặc biệt, ngày 23-3 (tại số 14 đường Phan Đăng Lưu, TP Huế) các thanh niên đã đột nhập nhà lấy trộm 64 triệu đồng và một điện thoại di động.

Nhóm trộm cắp này thường rảoi quanh các tuyến đường, khu dân cư vào ban đêm, lợi dụng hộ gia đình đi ngủ sơ hở không khóa cửa thông gió, cửa các tầng, ki ốt không có người trông coi, tài sản để trong cốp xe... thìđột nhập vào bên trong trộm cắp tài sản.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ các đối tượng có liên quan.