Bắt nhóm thanh niên trẻ mua bán ma túy có sử dụng súng

Ngày 9-8, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận 12, TPHCM cho biết đã hoàn tất hồ sơ khởi tố ba đối tượng mua bán trái phép chất ma túy là: Nguyễn Châu Long (tự là Mập, 34 tuổi); Trần Anh Khoa (tự là Tý, 22 tuổi) và Trần Hoài Nam (tự là Bờm, 22 tuổi), cả ba đều ngụ quận 12.



Nam (áo đen), Long (đứng giữa) và Khoa tại cơ quan điều tra. ẢNH: CA cung cấp.

Theo đó, vào khoảng giữa tháng 7-2018, qua công tác quản lý địa bàn, Đội CSĐT tội phạm ma túy, Công an quận 12 phát hiện có các đối tượng nghi vấn hoạt động mua bán ma túy. Đặc biệt, nhóm đối tượng này còn trẻ, lại sử dụng hung khí khi mua bán. Nhận thấy cần phải triệt phá những mầm móng nhỏ, lẻ này, các trinh sát đã theo giấu cả ba đối tượng trong gần hai tuần.

Qua đó, tổ trinh sát phát hiện phát hiện Nguyễn Châu Long thường đến khu vực đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) mua ma túy của một đối tượng khác, sau đó mang về phân chia bán lại cho Trần Anh Khoa. Khoa lại mang ma túy đó đi bán cho Nam, sau đó Nam bán cho các con nghiện khác trên địa bàn. Các trinh sát cũng nhận được thông tin chúng thường sử dụng hung khí trong quá trình mua bán, sử dụng xe phân khối lớn để di chuyển.

“Chúng đi xe phân khối lớn lại chạy rất nhanh, các trinh sát đã kiên trì đeo bám mới có thể theo giấu được cả ba đối tượng. Thủ đoạn của bọn chúng là khi đã nhận hàng, chúng dùng băng keo dán gói hàng nhỏ đó lên xe mô tô rồi phóng đi rất nhanh. Chúng thường bán ma túy lưu động trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận 12”, một trinh sát kể lại.

Đến 15 giờ ngày 2-8, nhận thấy thời cơ đã đến, tổ trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận 12 đã theo sát các đối tượng, khi đến khu vực đường TX25, phường Thạnh Xuân, quận 12 thì bắt quả tang với Trần Hoài Nam. Lúc này, Nam đang bán hàng cho Nguyễn Vũ Long (18 tuổi, cư ngụ tại KP2, Thạnh Xuân, quận 12). Tại đây, phía công an thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp, xe, điện thoại và các tang vật khác. Tiến hành khám xét nhà Nam, công an thu giữ thêm một khẩu súng ngắn, hơn 100 viên đạn, 2 con dao tự chế, ...

Ngay sau đó, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận 12 cũng đã tiến hành vât bắt hai đối tượng còn lại. Khoảng 16 giờ 20 phút cùng ngày, tại khu vực phường Thạnh Xuân, đội bắt quả tang Trần Anh Khoa đang đem ma túy đi bán. Tạng vật thu giữ tại hiện trường gồm 11,8005g ma túy tổng hợp, xe moto, ĐTDĐ... Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ của Khoa, công an thu giữ thêm 1 gói ma túy loại tổng hợp, 1 cân tiểu ly và nhiều tang vật khác.

Đến 20 giờ cùng ngày, phía công an tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp Long tại địa chỉ số 170C, Tổ 23, phường Thạnh Xuân và thu giữ 1 gói ma túy đá ĐTDĐ, 50 viên đạn và nhiều tang vật liên quan...



Tang vật thu giữ được từ ba đối tượng trên. ẢNH: CA cung cấp.

Cả ba đối tượng trên đều đã có tiền án tiền sự về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, Long từng nhận mức án 7 năm tù cho hành vi này. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận chúng mua súng qua các trang mạng để tự vệ, dao thì tự chế để phòng thân.

Ngoài ra, phía công an cũng bắt giữ thêm bốn đối tượng nghiện trong đường dây mua bán nhỏ lẻ này và tiến hành xử phạt hành chính.