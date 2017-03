Bắt nhóm tổ chức cá độ bóng đá giải Euro 2016

Ngày 3-7, Công an phường An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương) cho biết đã phối hợp với đội cảnh sát hình sự Công an thị xã Thuận An bắt quả tang năm nghi can đang tội danh tổ chức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền.



Các nghi can gồm Trần Hậu Đường (27 tuổi), Trần Hậu Quốc (23 tuổi), Hồ Sỹ Thành (37 tuổi, đều quê Hà Tĩnh), Trương Văn Thả (33 tuổi) và Trương Văn Tuấn (31 tuổi, đều quê An Giang).



Các nghi can bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: CTV

Trước đó, vào rạng sáng 1-7, lực lượng Công an phường An Phú phối hợp với trinh sát Công an thị xã Thuận An đã bất ngờ kiểm tra quán cà phê Trúc Xanh (phường An Phú) bắt quả tang nhóm của Thành đang tổ chức cá độ trong trận đấu Bồ Đào Nha gặp Ba Lan trong giải Euro 2016.



Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ năm điện thoại của các nghi can nêu trên có nội dung tin nhắn cá cược theo diễn biến của trận đấu với tổng số tiền là 75 triệu đồng. Mở rộng điều tra, công an xác định Thành là chủ quán và Tuấn có vai trò đứng ra tổ chức bắt kèo cá độ bóng đá cho các con bạc.