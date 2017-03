Bắt nhóm tổ chức chặn xe thu tiền “lệ làng”

Theo thông tin từ cơ quan công an, chiều 5/6, Công an huyện Đông Triều đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng: Lương Thanh Tùng (SN 1987), Nguyễn Văn Phong (SN 1985) và Bùi Bảo Trung (SN 1992) đều trú tại xã Tràng An và Đức Chính - Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi cưỡng đoạt tiền của các lái xe ô tô đến thu mua vải của người dân trên địa bàn.

Trước đó, từ đầu tháng 6 đến nay, tại xã Bình Khê - Đông Triều, luôn xảy ra tình trạng chặn xe thu tiền phế. Một nhóm thanh niên thường tổ chức chặn xe, ép, đe dọa các lái xe ô tô vào địa phương thu mua vải của nhân dân trong xã phải nhận một mẩu giấy gọi là vé xe và phải nộp cho chúng từ 100-200.000đồng /đầu xe tiền trông xe. Nếu lái xe nào không chịu nộp tiền, thì nhóm đối tượng này chặn không cho lái xe điều khiển xe ra khỏi địa bàn. Nhận được thông tin, Công an huyện Đông Triều đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ. Chiều 5/6, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng nói trên và tạm giữ 2 xe máy, 3 điện thoại di động. Tại cơ quan Công an Đông Triều, các đối tượng khai nhận: Bằng hành vi nói trên, từ ngày 3 đến 5/6 các đối tượng đã cưỡng, ép lấy tiền của 24 lái xe ô tô. Hiện Công an Đông triều đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên, tiếp tục điều tra, truy bắt những đối tượng còn lại. Theo Thế Cường (Dân trí)