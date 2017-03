Bắt nhóm tổ chức sinh nhật cho 'đàn chị' bằng ma túy

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, vào 0 giờ 30 ngày 13-3, các trinh sát đội 5 thuộc phòng PC45 phối hợp với Công an quận Lê Chân bất ngờ tập kích tụ điểm karaoke The Voice (83 Quán Nam, phường Kênh Dương, quận Lê Chân). Cơ quan công an phát hiện tại hai phòng Vip 1, Vip 3 và quầy lễ tân đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.



Nhóm đối tượng bị bắt quả tang sử dụng ma túy tại phòng hát karaoke.

Cơ quan CSĐT bắt giữ 19 đối tượng, thu giữ tại quầy lễ tân 1 túi nylon chứa ma túy đá (đang giám định); tại hai phòng Vip trên, cơ quan công an thu giữ một số mảnh giấy bạc đựng ma túy trên bàn, giấu ở các khe bàn và một số dụng cụ dùng sử dụng ma túy.

Qua xét nghiệm nhanh, phát hiện 13 đối tượng dương tính với chất ma túy; các đối tượng ở độ tuổi từ 33 đến 46 tuổi.

Qua đấu tranh phân loại, Phòng PC45 đã tạm giữ hình sự bốn đối tượng: Vũ Văn Hưởng, Nghiêm Hoài Nam, Nguyễn Thị Hồng Vân, Bùi Tấn Long.

Bốn đối tượng này khai nhận tại cơ quan CSĐT: Tối 12-3, nhóm của Vân và Nam tổ chức sinh nhật cho Vân. Vân chủ động mời các đối tượng đến dự và sử dụng ma tuý. Hưởng bố trí phòng Vip cho nhóm này. Mặc dù biết nhóm Vân, Nam sử dụng ma tuý nhưng Hưởng không ngăn cản mà còn sử dụng khi được mời.



Bốn đối tượng bị tạm giữ hình sự

Riêng Bùi Tấn Long thừa nhận đã đem ma tuý (thuốc lắc) đến cho các đối tượng trong nhóm nghiền nhỏ, pha vào nước Coca cùng uống...

Phòng PC45 tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi, vai trò của các đối tượng để xử lý. Đối với các đối tượng dương tính với ma túy còn lại, chiều ngày 13-3, đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng đưa sang trung tâm Giáo dục Lao đông Xã hội Gia Minh xét nghiệm, điều trị theo quy định của pháp luật.