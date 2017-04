Bắt nhóm trấn lột gái và dùng súng giả đi cướp

Đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP.HCM kết hợp Công an quận 5 bắt giữ về hành vi giả danh công an và cướp tài sản. Vinh là đối tượng cầm đầu, từng có ba tiền án, tiền sự.

Bằng thủ đoạn tạo vẻ ngoài như Việt kiều sang trọng, chúng làm quen với các cô gái mại dâm cao cấp để lừa cướp tài sản.

Qua giới thiệu, Vinh quen L. và rủ cô vào một khách sạn ở quận 8 rồi cầm dao đe dọa, cướp ĐTDĐ Nokia, 100 đôla Úc và 600 ngàn đồng. Tương tự, Vinh dẫn cô gái tên Th. vào khách sạn và lợi dụng lúc Th. thay đồ, Vinh lấy một triệu đồng và hai ĐTDĐ.

Tiếp theo, ngày 22-12, Vinh cùng Cương dẫn hai cô gái tới khách sạn trên đường An Dương Vương (quận 5) dùng dao uy hiếp, cướp ĐTDĐ Vertu và Nokia E71. Vinh giữ lại điện thoại Vertu và gọi điện thoại cho nạn nhân chuộc.

Nhận được tin báo, PC14 đã xác minh Vinh chính là đối tượng liên quan đến các vụ cướp tài sản trước đó. Giữa tháng 9-2008, Vinh cùng Huy "nhóc" giả làm người mua "thuốc lắc" để hẹn hai đối tượng mua bán ma túy tổng hợp đến khách sạn trên đường Trần Bình Trọng (quận 5) giao dịch. Khi đối tượng giao hàng, Huy móc súng ra và tự xưng là công an nhằm mục đích chiếm giữ ma túy. Sau đó, Huy đem gói ma túy đưa Vinh bán được 10 triệu đồng.

Sau khi bắt Vinh, Cương, Huy, PC14 đã thu giữ một dao bấm, một khẩu súng giả (loại bật lửa do Trung Quốc sản xuất) dùng để gây án.