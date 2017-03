Bắt nhóm trấn lột tài sản của SV

Ngày 3/3, Công an phường An Sơn, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, đã bắt tạm giam Lâm Công Sang (22 tuổi, trú thôn 2, xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước thông tin một nhóm đối tượng thường đến các phòng trọ của sinh viên để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản, Công an phường An Sơn tiến hành theo dõi và bắt quả tang Sang đang cưỡng đoạt điện thoại di động của em Trương Anh Tuấn (20 tuổi, quê tại Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam.

Đối tượng khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản của sinh viên, riêng em Tuấn đã bị nhóm của Sang cưỡng đoạt tài sản 4 lần.





Theo Thân Lai (CAND)