Bắt nhóm trộm bột giặt Omo

Đó là Bá Túy (ngụ Đồng Nai), Lê Văn Lừng, Đoàn Văn Bình và Trần Hữu Thủy (ngụ TP.HCM) cùng tang vật là 59 thùng bột giặt hiệu Omo (trị giá khoảng 40 triệu đồng).

Qua theo dõi, quản lý địa bàn, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ - Công an thị xã Dĩ An phát hiện tiệm vá vỏ xe ô tô Thuận An Thịnh nằm trên đường ĐT743 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tại đây, thỉnh thoảng có xe tải ghé vào tiệm mà không vá vỏ, chỉ tuồn hàng hóa trên xe xuống. Cụ thể đó là những thùng bột giặt nhãn hiệu Omo.

Hàng chục thùng bột giặt hiệu Omo, tang vật vụ trộm. Ảnh: XL

Ngày 28-9, trinh sát bắt quả tang một xe tải vào tiệm vá vỏ xe Thuận An Thịnh, quan sát trước sau rồi chuyển xuống 21 thùng Omo. Kiểm tra trong tiệm vá vỏ xe, công an thu giữ thêm 38 thùng bột giặt Omo các loại.

Tại cơ quan công an, Lê Văn Lừng và Đoàn Văn Bình khai đều là tài xế xe tải của Công ty Vận tải Nam Việt Kim (đơn vị hợp đồng vận chuyển bột giặt từ Công ty Cico (quận 9) đến Công ty Unilever ở KCN Việt Nam-Singapore (Bình Dương)). Trong quá trình giao nhận hàng, thấy việc quản lý kho lỏng lẻo, dễ trộm được hàng nên Bình và Lừng câu kết với Thủy (tài xế xe nâng của Công ty Cico) tìm cách lấy thêm hàng bột giặt bỏ vào xe tải chở ra ngoài tiêu thụ.

Ngay sau đó, Công an thị xã Dĩ An đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Túy, chủ tiệm Thuận An Thịnh. Sau khi biết đồng bọn bị bắt giữ, Thủy đã đến công an đầu thú.

XUÂN LƯƠNG