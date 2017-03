Bắt nhóm trộm cắp mủ cao su

Nguyễn Văn Lại, Nguyễn Minh Cảnh, Nguyễn Văn Sơn, Phạm Nhật Tiến, Nguyễn Minh Tú, Võ Công Danh, Nguyễn Đức Ninh (cùng ngụ huyện Đức Linh, Bình Thuận) cho Công an tỉnh Bình Dương thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, sáng 20-9, anh Trần Tấn Tài, nhân viên Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoa Sen Vàng (quận Bình Thạnh, TP.HCM), kiểm tra các kiện hàng trên năm xe tải chở mủ cao su thiên nhiên từ Bình Thuận vào tập kết ở cảng ICD Phước Long để đóng container chờ xuất đi Ấn Độ thì phát hiện mất 15 bành mủ cao su.

Các tài xế và phụ xe liên quan trong vụ trộm mủ cao su bị tạm giữ. Ảnh: ĐL

Vụ việc được trình báo Công an quận 9, qua kiểm tra công an tiếp tục phát hiện thất thoát mủ cao su số lượng lớn. Ngay sau đó các tài xế Lại, Cảnh, Sơn, Danh và phụ xe Tiến, Tú, Ninh được đưa về trụ sở công an làm việc.

Cả sáu khai nhận đã lấy trộm mỗi kiện hàng 2-3 bành mủ cao su, tổng cộng 33 bành mủ cao su, trọng lượng 1,155 kg, trị giá gần 70 triệu đồng. Sau khi “rút ruột”, chúng xếp lại ngay ngắn, dùng máy kéo dây đai siết chặt như lúc ban đầu nên nhìn bên ngoài khó phát hiện.

ĐĂNG LÊ