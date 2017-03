Bắt nhóm trộm chó nghiện ma túy

Cơ quan Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết vừa triệt phá một nhóm trộm chó trên địa bàn, điều đáng nói là các “cẩu tặc” đều nghiện ma túy.

Sau một thời gian theo dõi, rạng sáng 23-10, Công an thị xã Thái Hòa ập vào nhà vợ chồng ông Trần Văn Sơn (52 tuổi, ở phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa) bắt quả tang bốn nghi can trộm chó đang sử dụng ma túy. Đó là Mai Văn Châu (trú thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai), Nguyễn Bửu Lộc (trú tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), Phan Văn Hoàng (trú phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa), Nguyễn Hữu Bằng (trú xã Nam Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Các nghi can trộm chó nghiện ma túy bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Tại đây, công an thu giữ 2 kg cần sa, 3,5 g ma túy đá, 0,5 g heroin cùng súng cao su, bột ớt, dụng cụ kích điện, cần câu trộm chó, nhiều dao, kiếm và bốn biển số xe máy giả... Đồng thời 38 con chó do các nghi can vừa trộm được của người dân mang đến lò bán cũng bị công an thu giữ.

Các nghi can khai mỗi lần trộm được chó đều đem về bán cho Trần Văn Sơn rồi lấy tiền mua ma túy về sử dụng chung.

Khi bị công an mời làm việc, Sơn thú nhận đã hành nghề nhiều năm nay và nhờ con rể là Vũ Hoàng Công (29 tuổi) có tiền án và nghiện ma túy rủ rê các con nghiện trên đi trộm chó về bán cho Sơn.

Từ lời khai của Sơn, công an bắt giữ Công và phát hiện trong phòng ngủ của vợ chồng Công có dụng cụ để “đập đá”.

Hiện cơ quan Công an thị xã Thái Hòa đang tạm giữ hình sự các nghi can trên và mở rộng điều tra vụ án trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đ.LAM