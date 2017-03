Bắt nhóm trộm két sắt 350 triệu đồng

Khoảng 14 giờ ngày 2-12, anh NVT, chủ nhà trên đường Nguyễn Sơn (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) đến công an trình báo về việc bị trộm đột nhập lấy mất két sắt đựng tiền. Anh T. cung cấp cho công an hình ảnh thu được từ camera nhưng rất mờ không nhận diện rõ nghi can.

Đến 18 giờ cùng ngày, cơ quan công an đã tìm ra ba nghi can trên. Khám xét nhà của Dũng, công an thu giữ được két sắt mà Dũng lấy trộm của anh T. Ngoài ra, công an còn thu giữ được ba latop, tivi, năm điện thoại, sáu xe máy các loại cùng một túi đồ nghề phá khóa, dao bấm, bình xịt hơi cay…Ngay sau đó Sang và Lợi lần lượt bị bắt.

Sang, Dũng, Lợi tại cơ quan công an. Ảnh: ÁI NHÂN

Bước đầu các nghi can thừa nhận hành vi trộm cắp. Trưa 2-12, Dũng chở Sang đi lòng vòng các tuyến đường trên địa bàn quận Tân Phú thì phát hiện nhà anh T. khóa cửa ngoài. Dũng dùng đồ nghề phá khóa và cạy hai cánh cổng nhà. Sang và Dũng phát hiện một két sắt trong phòng ngủ nên đi tìm Lợi (làm nghề chạy xe ba gác) chở két sắt về nhà Dũng cất giấu. Cả ba gọi thợ mở khóa lấy tiền, vàng trong két sắt chia nhau. Dũng và Sang lấy một số nữ trang đến tiệm vàng tại quận 3 bán hơn 60 triệu đồng.

ÁI NHÂN