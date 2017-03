Bắt nhóm trộm, tiêu thụ ô tô liên tỉnh

Ngày 6-6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã bắt tạm giam bốn nghi can trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe ô tô ở nhiều tỉnh, thành. Đó là Hà Phước Cường (43 tuổi, thường trú phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM; tạm trú phường 12, TP Vũng Tàu), Bùi Văn Nhị (tên thường gọi là Bé Sáu, Sáu Già, 47 tuổi, ngụ đường Lê Thiệt, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM), Lê Văn Huyền (sống lang thang tại TP.HCM), Nguyễn Duy Khánh (“cò” Bích, ngụ Túc Trưng, Định Quán, Đồng Nai).

Hàng loạt vụ vào nhà trộm ô tô

Từ tháng 5-2013 đến tháng 4-2014, trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu xảy ra liên tiếp bốn vụ trộm cắp xe ô tô các loại. Cụ thể, rạng sáng 16-5-2013, kẻ gian đột nhập vào nhà bà Phạm Thị Kim Oanh (xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) trộm một xe ô tô hiệu Toyota Fotuner, biển số 72N-2027 trị giá khoảng 700 triệu đồng.

Khoảng 1 giờ 30 ngày 6-7-2013, kẻ trộm vào nhà ông Lê Văn Lộc (huyện Xuyên Mộc) lấy xe Toyota Innova bảy chỗ đời 2007 màu xám tro biển số 72A-004.43. Khi kẻ trộm lùi xe ra cổng không may cản trước của xe vướng vào thềm tường gây tiếng động làm chủ nhà thức giấc. Cả nhà ông Lộc chạy ra thì trộm biến mất bỏ lại chiếc xe. Ngay sau đó, tại nhà ông Nguyễn Văn Rớt (xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) bị mất trộm xe Toyota Innova loại bảy chỗ đời 2012 màu xám tro (trị giá 930 triệu đồng) cùng toàn bộ giấy tờ xe.





Một xe ô tô bị trộm đang qua trạm thu phí tại Bình Phước. công an đang truy bắt nghi can lái xe trên. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Mới đây, lúc 3 giờ sáng 7-4, kẻ gian đột vòm nhà ông Khâu Thanh Kỳ (xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ) lấy trộm xe Chevorolet Captiva bảy chỗ biển số 72A-002.40 (trị giá 300 triệu đồng). Trên xe ông Kỳ có 70 triệu đồng chưa kịp cất bị lấy mất.

Các vụ trộm xe đều xảy ra lúc rạng sáng, trộm vào nhà, lục tìm chìa khóa xe, khóa cổng rồi mới lái xe đi. Không chỉ mất ô tô, nhiều người còn bị trộm một số tài sản khác. Cùng thời điểm này, một số tỉnh, thành lân cận như Đồng Nai, Bình Thuận, Bình Phước… cũng xảy ra nhiều vụ trộm xe ô tô tương tự. Riêng tại Đồng Nai xảy ra năm vụ mất trộm xe ô tô, Bình Thuận (năm vụ), Bình Phước (một vụ).

Ngày 16-4, Phòng PC45 - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xác lập chuyên án truy xét đấu tranh.

Mua bán xe gian từ Nam ra Bắc

Sau hơn một tháng truy xét, PC45 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp Hà Phước Cường. Quá trình bắt, khám xét, công an thu giữ một xe ô tô hiệu Toyota Fortune, một xe máy Honda SHi150 cùng nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan đến các vụ trộm cắp ô tô, xe máy.

Bước đầu Cường khai nhận đã thỏa thuận với Nhị (Sáu Già) tìm mua các loại xe ô tô bảy chỗ từ các băng nhóm trộm cắp để tìm mối bán lại kiếm lời. Nhị đã liên hệ với Phương (nhà ở Vũng Tàu, chưa rõ lai lịch) và dặn Phương nếu trộm được ô tô thì gọi Nhị đến mua. Từ tháng 5-2013 đến khi bị bắt, Nhị đã mua sáu xe ô tô từ Phương và bán lại cho Cường. Mỗi xe Nhị giao cho Cường với giá từ 90 triệu đến 140 triệu đồng. Sau đó Cường nâng giá lên bán cho mối lái lấy tiền về trả cho Nhị. Trong sáu xe đã nhận từ Nhị, Cường khai có hai xe Innova màu đồng và bạc mang biển số Bà Rịa-Vũng Tàu.

Sau khi nhận xe, Cường thay biển số giả và bán cho Hoàng Quốc Tuấn (ngụ khu tập thể Trung Tự, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội). Tuấn vào TP.HCM gặp Cường để mua ba xe. Sau đó, Tuấn đã mang ba xe ra Hà Nội bán lại.

Riêng chiếc Captiva biển số 72A-002.04 sau khi tìm mối bán không được, Cường thuê Huyền đục sửa số khung, số máy và nhờ Khánh làm giả giấy tờ, đăng kiểm, phí đường bộ… Sau khi có giấy tờ giả, Cường bán xe trên cho một người ở Tây Ninh.

Căn cứ lời khai của Cường, PC45 đã triệu tập và bắt giữ Nhị, Tuấn, Huyền, Khánh. Các đối tượng trên đã khai nhận phù hợp với lời khai của Cường và các tài liệu thu giữ được. Khánh cũng khai nhiều lần thuê một người khác ở TP.HCM làm giả giấy tờ, biển số cho Cường.

Hiện Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang phối hợp với công an các địa phương truy xét, bắt giữ các đối tượng liên quan đến vụ án.

TRÙNG KHÁNH