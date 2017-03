Bắt nhóm truy sát ba người trong gia đình 'con nợ'

Ngày 11-4, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ: Phan Thanh Lân, Nguyễn Đặng Minh Quân (cùng 20 tuổi), Lê Tấn Đạt (25 tuổi), Trương Văn Hòa (29 tuổi), Đoàn Nhật Vũ (19 tuổi), Đặng Thành Công (22 tuổi) và Ngô Văn Quốc (cùng 22 tuổi, ngụ thị xã Thuận An) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.



Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, hơn một tháng trước Trần Võ Thái Phong (20 tuổi, ngụ phường Dĩ An) có mượn của Lân số tiền 6 triệu đồng nhưng chưa trả.

Ngày 9-4, Lân cùng Quân tìm đến nhà Phong để đòi tiền nhưng Phong không có nhà và xảy ra mâu thuẫn với anh Võ Trung Giang (cậu của Phong). Lúc này anh Giang dùng ghế nhựa đánh Lân và Quân khiến cả hai bỏ chạy về.

Khi quay về, Lân, Quân rủ thêm Đạt, Hòa, Vũ, Công và Quốc mang theo hung khí quay lại nhà anh Giang để đánh trả thù. Khi tới nơi, nhóm này thấy anh Giang cùng bà Hồ Thị Dân (64 tuổi, bà nội Phong) và anh Võ Trung Cường (36 tuổi, cậu của Phong) đang ở nhà nên xông vào dùng dao chém ba người trong nhà gây thương tích. Nhóm này còng dùng vật nổ tự chế ném vào nhà làm thủng mái tôn.

Sau đó cả nhóm mới bỏ đi. Các nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan Công an thị xã Dĩ An đã nhanh chóng điều tra, tạm giữ các nghi can để tiếp tục điều tra xử lý.