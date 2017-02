Bắt nhóm truy sát chết người ở quận 11

Sáng 21-2, Trung Tá Nguyễn Trung Hòa, Đội trưởng Đội ĐTTP về TTXH Công an quận 11, cho biết vừa bắt giữ được băng nhóm gây ra vụ án mạng kinh hoàng xảy ra trong hẻm 54 đường 281 (phường 15, quận 11) vào tối 18-2 vừa qua.



Cường cho biết mình không quen biết nạn nhân, khi rút dao xông vào đánh thì bị phản kháng nên đâm nhiều nhát.

Theo đó, nghi can trực tiếp gây ra vụ án mạng là Lợi Chí Cường (hay còn gọi là tự Triển Chiêu; 21 tuổi, ngụ quận 11). Công an cũng tạm giữ Nguyễn Thanh Quang (tự Hẩu, 17 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích; bảy người khác cũng bị tạm giữ để điều tra xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.



Như chúng tôi đã thông tin, khoảng 20 giờ 15 ngày 18-2, nhóm người khoảng sáu thanh niên đi trên hai xe máy mang theo hung khí đến hẻm 54 đường 281 (phường 15, quận 11) gặp ba thanh niên đang đi bộ nên nhảy xuống xe lao vào đánh.

Bị tấn công bất ngờ, hai thanh niên bỏ chạy, chỉ còn T.Th.Q. (17 tuổi, ngụ quận Tân Bình) bị kẹt lại không chạy thoát. Q. bị đâm nhiều nhát, trọng thương chạy được khoảng 100 m đến một khách sạn thì gục chết.

Theo Trung tá Nguyễn Trung Hòa, sau khi nhận được thông tin từ Công an phường 15, Công an quận 11 cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM và VKSND quận 11, VKSND TP.HCM đã nhanh chóng có mặt tiến hành điều tra truy xét.

“Do khu vực hiện trường không có nhân chứng, vật chứng để có thể truy tìm các đầu mối từ đó xác định hung thủ. Nhiều trinh sát dày dạn cùng mạng lưới điều tra được huy động để nhanh chóng phá án ngay trong đêm. Chúng tôi nhận định do cả ba thanh niên đều đi bộ nên có thể nạn nhân là người giáp ranh khu vực hiện trường từ đó dò ra các manh mối. Tuy nhiên, cả hai thanh niên đi cùng nạn nhân đều không đến trình báo nên việc phá án gặp khó khăn” - Trung tá Hòa nói.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cảnh sát nhanh chóng xác định được nạn nhân ở quận Tân Bình. Từ đó những người có liên quan nhanh chóng được xác định. Trung tá Hòa cho biết: “Chỉ trong vòng 20 giờ đồng hồ. Chiều 19- 2 chúng tôi đã xác định được hết những người có liên quan đến vụ việc”.



Công an xác định tối 16-2, Huỳnh Bảo Ng. (18 tuổi, ngụ quận Tân Bình bạn của nạn nhân) ngồi uống nước cùng bạn gái tên T. tại một quán cà phê ở chung cư 319 Lý Thường Kiệt (phường 15, quận 11) thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của nam thanh niên tên Thanh (chưa rõ lai lịch).

Nguyên nhân do T. với Thanh trước đó từng yêu đương. Dù đã chia tay nhưng Thanh vẫn kiếm chuyện với T. và Ng. ở trên Facebook. Thấy vậy nên Ng. đến tát vào mặt Thanh trước mặt bạn gái để ra oai.

Tuy nhiên, lúc này một số người trong nhóm của Thanh xông đến đánh Ng. bị thương ở mặt khiến nam thanh niên phải bỏ chạy.



Trưa 18-2, Ng. cùng nhóm bạn của mình gồm Q. (nạn nhân bị đâm chết) và một nam thanh niên khác hẹn gặp nhóm bạn của Thanh để nói chuyện yêu cầu đền bù tiền thuốc men vì bị đánh. Tuy nhiên, cả hai bên cự cãi, Q. có cầm điếu thuốc ném vào mắt của một người bạn của Thanh.

Cả hai nhóm sau đó ra về. Tức giận, nhóm bạn của Thanh kể lại với một số người bạn khác nghe. Cả nhóm chín người gồm cả Cường đi tìm nhóm bạn của Ng. để đánh. Nhiều hung khí được cả nhóm chuẩn bị.



Hiện trường vụ việc tại một con hẻm ở quận 11.

Tối cùng ngày, chúng không tìm thấy Ng. mà chỉ thấy Q. (nạn nhân) đi cùng hai người bạn trong hẻm 54 đường 281 nên đuổi theo chặn đánh. Lúc này Cường cầm dao, Quang (cùng ngồi một xe) cầm nón bảo hiểm xông vào. Thấy vậy, hai người bạn của Q. bỏ chạy thoát được. Riêng Q. kẹt lại và bị Cường đâm nhiều nhát tử vong.



Cơ quan công an nhanh chóng truy bắt các đối tượng có liên quan đến vụ việc. Riêng Cường sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú. “Em chỉ nghe bạn nói lại là nhóm Q. sẽ bắt cóc giết tụi bạn em nên em đi theo đánh chứ em không quen biết Q. Lúc em xông vào đánh thì bị Q. đánh lại nên đâm nhiều nhát. Khi thấy có máu thì em bỏ chạy” - Cường nói.

“Trong nhóm có em còn rất nhỏ tuổi, có em mới 14 tuổi. Qua quá trình điều tra, chúng tôi xác định cả nhóm thường la cà ở các quán cà phê, tiệm game… Thiếu sự quản lý của gia đình. Có em đi cả ngày cả đêm mà gia đình không hề hay biết. Qua đó cũng cảnh báo các bậc cha mẹ cần quản lý con cái chặt hơn trong kết bạn bên cạnh đó là việc sử dụng mạng xã hội cũng cần phải có văn hóa không phải muốn nói gì cũng được” - Trung tá Hòa cho biết.