Bắt nhóm vừa ra tù đi cướp, trộm

Ngày 8-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thành, Phạm Anh Thiện, Lê Duy Khương, Hoàng Hoa Thám và ba người khác để điều tra về các tội trộm cắp và cướp giật tài sản. Liên quan đến vụ án này, công an còn khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Thị Thu Hà cùng ba người khác để điều tra về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Điều đáng nói là các bị can đều đã có tiền án, tiền sự nhưng sau khi ra tù để có tiền tiêu xài lại liên tục gây ra hàng chục vụ trộm, cướp và tiêu thụ tài sản bất hợp pháp vào thời điểm cuối năm 2014.

Các bị can trong đường dây trộm cắp, cướp giật, tiêu thụ đồ gian bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 6-11-2014, Thành và Khương chở nhau bằng xe máy đi trên quốc lộ 20 để cướp giật tài sản. Đi đến xã Gia Kiệm (huyện Thống Nhất), cả hai phát hiện chị PTKT chạy xe máy phía trước nên áp sát xe cướp giật sợi dây chuyền vàng rồi tẩu thoát. Một tuần sau, Thành và Khương liên tiếp thực hiện hai vụ cướp giật dây chuyền vàng trên quốc lộ 20.

Ngày 29-11-2014, Thành và Thiện cùng nhau “đua nóng” chiếc xe máy của anh NVL tại xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc). Sau đó chiếc xe máy trộm được Thành đưa cho Khương đem đến huyện Trảng Bom bán lấy tiền.

Vào tháng 12-2014, Thiện cùng với Thám đột nhập trại heo của ông NVH và bà ĐTTT (xã Gia Tân 1) bắt trộm 15 con heo con mang bán cho Hà được gần 8 triệu đồng. Tiếp đến, Thiện và Thắng phát hiện một chiếc xe đạp dựng hớ hênh tại nhà một người dân xã Gia Tân 2 liền lấy trộm.

Mới đây khi Thành và Khương đang trộm xe máy của anh NKKH (thị xã Long Khánh) thì bị người dân phát hiện, bắt giữ được Khương giao công an xử lý, còn Thành tẩu thoát. Tiến hành lấy lời khai của Khương, Công an huyện Thống Nhất đã lần lượt bắt giữ 12 đồng phạm trong đường dây trộm cắp, cướp giật và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.