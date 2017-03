Bắt nhóm xẻo tai đối thủ vứt ra đường

(PL)- Ngày 29-10, Công an phường Bình Hòa (thị xã Thuận An, Bình Dương) cho biết vừa truy bắt một nhóm nghi can xẻo mất vành tai của Ký Hoàng Tài (17 tuổi, tạm trú ở phường Bình Hòa).

Theo khai báo của Tài, khoảng 20 giờ ngày 27-10, Tài đang ngồi chơi ở tiệm Internet khu phố Bình Đức 2 (phường Bình Hòa) thì một thanh niên bước đến, đứng sau lưng Tài rồi dùng dao cắt đứt vành tai trái. Ra tay xong, hung thủ cầm vành tai của nạn nhân tẩu thoát. Tài được người dân khẩn trương đưa đi cấp cứu. Qua truy xét, công an đã bắt năm nghi can trong đó có Nguyễn Cao Thuật (15 tuổi, quê Phú Yên), Cao Hữu Tiến, Cao Xuân Quang. Theo lời khai ban đầu, lúc ngồi nhậu, Thuật kể lại mâu thuẫn với Tài cho nhóm bạn đồng hương nghe. Sau đó, Tiến tuyên bố sẽ thay Thuật ra tay dằn mặt Tài. Phát hiện Tài ngồi chơi game, Tiến cầm dao xẻo tai của Tài rồi đưa vành tai cho Quang. Trên đường tẩu thoát Quang vứt vành tai dọc đường. Bốn nghi can xẻo tai nạn nhân Ký Hoàng Tài bị bắt giữ. Ảnh: CTV Mọi người đã đi tìm vành tai của Tài nhưng không thấy. Hiện bốn nghi can đang bị công an tạm giữ về hành vi cố ý gây thương tích. Riêng Thuật do chưa thành niên nên được tại ngoại. Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Phi Nhật và Nguyễn Đình Tiện để điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, tối 23-10, do mâu thuẫn trong quá trình làm công nhân tại Khu công nghiệp Bàu Xéo (huyện Trảng Bom), Nhật, Tiện cùng nhóm bạn dùng dao, gậy chặn đánh anh Thạch Dư và Nguyễn Văn Út (đều là công nhân tại Khu công nghiệp Bàu Xéo). Hậu quả, anh Dư bị thương nặng còn anh Út chết trên đường đi cấp cứu. VĂN NGỌC