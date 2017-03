Bắt nóng 2 nghi can giả danh công an lừa đảo, cướp tài sản

“Hiện chúng tôi đang tiến hành xác minh danh tính của hai nghi can để phục vụ công tác điều tra” - Đại tá Đạt nói.



Theo điều tra của cơ quan công an vào tối 12-7, trong lúc anh Trần Hoàng Đức điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên đường Thành Thái rẽ ra đường Võ Nguyên Giáp thuộc địa phận xã Phước Tân thì bất ngờ bị hai nghi can đi xe Exciter, trong đó có một nghi can mang áo quần công an từ phía sau vượt lên ép xe anh vào lề đường, yêu cầu anh Đức xuất trình giấy tờ và kiểm tra bên trong cốp xe.

Sau đó, yêu cầu anh Đức ngồi lên xe để chở tới chốt làm việc. Khi vừa đi một đoạn ngắn thì làm rơi giấy tờ xe của anh Đức xuống đường nên yêu cầu anh Đức xuống lấy. Tuy nhiên, khi anh Đức vừa xuống xe lấy giấy tờ thì nghi can trên liền quay đầu, tăng tốc chạy theo đồng bọn cùng chiếc xe máy và tài sản bên trong xe của anh Đức trị giá hơn 40 triệu đồng.







Hai nghi can giả danh công an cướp xe máy bị bắt.

Qua nhiều ngày mật phục trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, khoảng 22 giờ ngày 19-7, các trinh sát của Công an TP Biên Hòa đã phát hiện, bắt giữ được hai nghi can giả danh công an lừa lấy xe máy của người dân trên đoạn đường đã xảy ra vụ lừa đảo, cướp xe máy anh Đức.

Ngay khi bắt được, lực lượng công an đã gọi anh Trần Hoàng Đức (27 tuổi, ngụ xã Phước Tân) là nạn nhân của vụ mất xe máy trước đó ra nhận dạng. Sau khi quan sát hai nghi can, anh Đức khẳng định đó chính là hai công an giả danh lừa lấy xe máy của mình.

Hiện danh tính của hai nghi can đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh.