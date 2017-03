Bắt nóng 4 đối tượng cướp trong đêm

Kẻ cầm đầu băng cướp.

Theo tài liệu của cơ quan công an, ngày 20/8,Công an phường An Phú báo cho Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Thuận An về vụ cướp tài sản vào lúc 14h30 cùng ngày tại khu dân cư Việt Sing (KP 4, P. An Phú). Nạn nhân là chị Bùi Thị Kim Bích (SN 1983, quê huyện Hoa Lư, Ninh Bình), bị cướp 1 chiếc nhẫn, 1 đôi bông tai và 1 bộ vòng cimen bằng vàng.

Theo lời khai của chị Bích, thời điểm bị cướp, chị đang trên đường đi làm về. Khi đến khu dân cư Việt Sing, bất ngờ bị 3 thanh niên đi chung 1 một xe máy ép sát rồi dùng dao khống chế, gây thương tích đối với chị Bích rồi cướp tài sản.

Nữ hung thủ mới chỉ 16 tuổi.

Qua điều tra, công an xác định nhóm trên là hung thủ của vụ cướp tài sản của chị Bích nên ập vào phòng trọ bắt giữ khi chúng còn đang ngái ngủ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận trong băng của chúng còn một số đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) chưa bị bắt và trước đó đã cùng nhau gây ra 3 vụ cướp tiền, xe đạp, ĐTDĐ.

Theo Hoàng An (Bee)