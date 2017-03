Bắt nóng băng cướp nguy hiểm

Từ số ĐTDĐ của một tấm card còn sót lại bên trong bóp, công an nhanh chóng xác định một vụ cướp đã xảy ra trước đó ít phút, hai tên cướp là Hồ Văn Nghĩa (SN 1991, ngụ ấp 4, xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn), Nguyễn Thanh Như (SN 1991, ngụ KP10, P.Thạnh Lộc, Q12) và thu giữ tang vật vụ án.

Như, Tú

Nghiêm và Nghĩa

Trong đêm 14-8, CAQ12 triệu tập Phạm Nhật Nghiêm và Ngô Hoàng Thanh Tú đến làm việc. Chúng đã khai nhận tội.

Cùng làm công nhân may túi xách tại P. Thới An, Q12, trong lúc nhậu chung tại quán Sáu Tèo thuộc P. Thới An, Q12 vào khoảng 21 giờ ngày 14-8-2013, Phạm Nhật Nghiêm (SN 1995, ngụ xã Hảo Đước, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) rủ, Ngô Hoàng Thanh Tú (SN 1996, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) đi cướp. Sau đó, Nghiêm lấy CMND của Như và giấy đăng ký xe của Nghiêm đưa cho Nghĩa cùng với Như đi cầm cố lấy 150.000 đồng, đổ xăng cho hai xe máy hết 100.000 đồng, còn 50.000 đồng Nghiêm giữ. Nghiêm chuẩn bị một bình xịt chống rỉ RP7 đưa cho Nghĩa cầm để làm công cụ đi cướp.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, khi đến đường APĐ9 thuộc P. An Phú Đông, Nghĩa, Như, Nghiêm và Tú phát hiện anh Nguyễn Hà Long (ngụ P.Đa Kao, Q1; tạm trú KP1, P. An Phú Đông, Q12) đang điều khiển xe máy chạy ngược chiều nên quay xe lại. Như ép xe anh Long để Nghĩa dùng bình xịt chống rỉ xịt vào mặt anh. Anh Long vừa che mặt vừa giằng co, bị Như cầm nón bảo hiểm đánh vào đầu. Nghĩa yêu cầu anh Long đưa bóp, nếu không sẽ lấy xe. Anh Long đành đưa cái bóp cho Như (bên trong bóp có 1 giấy CMND, 1 giấy phép lái xe, 1 thẻ đoàn viên và 4 thẻ ATM với tổng số tiền trong tài khoản là 5.400.000 đồng). Sau đó, Nghĩa đạp xe máy của anh Long rồi cùng đồng bọn lên xe tẩu thoát. Đến đường APĐ10 chúng dừng lại kiểm tra bóp để chia tiền thì bị bắt giữ. Công an đã thu giữ số vật chứng gồm: 2 xe máy, 1 giấy CMND, 1 giấy phép lái xe, 1 thẻ của anh Long.

Công an quận 12 đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hồ Văn Nghĩa, Nguyễn Thanh Như, Phạm Nhật Nghiêm và Ngô Hoàng Thanh Tú về hành vi “cướp tài sản”.

Trong đợt ra quân truy quét tội phạm, lúc 10 giờ ngày 11-8, tổ hình sự đặc nhiệm CAQ12 đã bắt giữ Nguyễn Thọ Thủy (SN 1978, ngụ xã Nam Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) cùng đồng bọn là Phan Văn Tuấn (SN 1989, ngụ xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), Văn Bá Mạnh (SN 1991, ngụ xã Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An) khi bọn chúng đóng giả làm khách hàng đến tiệm hủ tiếu số 109/6C KP4, phường Tân Thới Hiệp để đến ngồi sát trên xe máy BS: 59G1-19365 của anh Bùi Văn Sĩ (SN 1983, ngụ phường Tân Thới Hiệp, Q12) rồi dùng đoản chữ T mũi dẹt định bẻ khóa ấy trộm xe. Tang vật thu giữ gồm: 3 xe máy BS: 59G1-19365, 37P1-08831 và 55X9-0439. Công an quận 12 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Tuấn, Thủy và Mạnh về hành vi “trộm cắp tài sản”.



Theo Nguyễn Hiếu (CATP)