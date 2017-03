Bắt "nóng" băng trộm xe trong nhà trọ

Khi bị bắt, các đối tượng này đang tháo bảng số ba xe gắn máy vừa mới “ăn hàng” về để đưa đi đi tiệu thụ.Tại hiện trường, công an thu giữ bốn xe gắn máy loại đắt tiền mang biển số 63B9-051.97, 63B9-057.60 và 63B9-155.26 và một xe của bọn chúng dùng làm phương tiện đi trộm cùng nhiều dụng cụ dùng để hút chích ma túy.Tại cơ quan công an, các đối tượng khai mình tên Phan Kim Tài, Đoàn Hoàn Thanh, Lê Tuấn Kiệt, Phan Thành Thuận và một phụ nữ chưa rõ danh tính.Theo Công an TP Mỹ Tho, đây là một nhóm con nghiện chuyên trộm xe gắn máy đã lọt vào tầm ngắm của công an từ lâu.Khoảng 2 giờ cùng ngày, khi bọn chúng đột nhập vào một nhà dân trên đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6 thì đã bị công an bí mật giám sát.Khi bọn chúng vừa đưa tất cả các xe vừa trộm được về nhà trọ thì trinh sát ập vào bắt gọn.Cơ quan Công an TP Mỹ Tho kêu gọi ai là nạn nhân liên hệ để cung cấp thêm thông tin.Theo M.Sơn (NLĐO)